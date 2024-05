Saman, arrestata la madre condannata a ergastolo

MADRID. – È stata arrestata oggi in Pakistan Nazia Shaheen, che lo scorso dicembre era stata condannata all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Reggio Emilia per aver ucciso la figlia diciottenne, Saman Abbas.

La donna, 51 anni, su cui pendeva un mandato di cattura internazionale, è stata trovata in un villaggio ai confini con il Kashmir dove era fuggita insieme al marito, anche lui condannato. Entrambi erano scappati dall’Italia il 1° maggio 2021, subito dopo l’omicidio della figlia avvenuto a Novellara.

Saman Abbas era infatti sparita dalla cittadina in provincia di Reggio-Emilia tra il 30 aprile e i 1° maggio del 2021 e i sospetti erano presto caduti sulla famiglia, decisa a forzarla a sposare un cugino in Pakistan. Inizialmente erano stati arrestati lo zio di Saman, Danish Hasnain, e i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, mentre nel novembre del 2022 era stato arrestato in Pakistan il padre Shabbar Abbas. Il 19 dicembre scorso la sentenza della Corte d’Assise aveva deciso l’ergastolo per i genitori, 14 anni per lo zio e l’assoluzione per i cugini.

“Saman è diventata un simbolo di libertà e di emancipazione. Anche per questo chi l’ha uccisa deve scontare la sua pena per intero”, è stato il commento della deputata di Fratelli d’Italia Elisabetta Lancellotta, capogruppo in Commissione parlamentare sul Femminicidio e sulla violenza di genere.

“È bene che si sappia che chiunque arrivi da noi deve coniugare le proprie tradizioni con il rispetto delle leggi e della cultura italiana. E in Italia le donne sono libere, autonome e indipendenti”, ha aggiunto.