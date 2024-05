Bankitalia: Italia non condannata alla stagnazione

MADRID. – ”Nell’area dell’euro, l’economia italiana è quella con la minore crescita del prodotto per abitante nell’ultimo quarto di secolo”, “non siamo tuttavia condannati alla stagnazione” ma “non dobbiamo farci illusioni: la nostra economia soffre ancora di problemi gravi, alcuni radicati e di difficile soluzione. Il ritardo economico del Mezzogiorno e l’elevato debito pubblico sono questioni ineludibili per la politica economica. Così come i vincoli alla concorrenza che in molti settori creano rendite di posizione e limitano l’accesso di nuovi operatori, comprimendo l’innovazione, la produttività e l’occupazione”.

Il quadro della situazione lo delinea il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali contenute nella relazione annuale. “Dobbiamo aprire l’economia alla concorrenza – aggiunge – e offrire a tutti l’opportunità di valorizzare i propri talenti. Il capitale umano ha un ruolo decisivo. Il ritardo rispetto a molti paesi avanzati nelle competenze lavorative di giovani e adulti si riflette in un’occupazione sbilanciata verso le professioni meno qualificate”.

Secondo Panetta, “guardando al futuro, l’economia italiana potrà conseguire ritmi di sviluppo sostenuti se saprà, da un lato, affrontare le conseguenze del calo e dell’invecchiamento della popolazione e, dall’altro lato, imprimere una decisa accelerazione alla produttività”.

“Decisi aumenti dei tassi di occupazione – fino ai livelli medi dell’area dell’euro – potrebbero arrivare a controbilanciare gli effetti del calo demografico e mantenere invariato il numero degli occupati” sottolinea il governatore, secondo cui è “inoltre possibile che un sostegno all’occupazione derivi da un flusso di immigrati regolari superiore a quello ipotizzato dall’Istat”, ma “è chiaro che anche con maggiore occupazione e maggiori flussi migratori l’apporto del lavoro alla crescita dell’economia non potrà che essere modesto.

Solo la produttività potrà assicurare sviluppo, lavoro e redditi più elevati”. “Potremo liberarci del fardello del debito soltanto coniugando prudenza fiscale e crescita” è inoltre la convinzione di Panetta, che afferma: “L’agenda è chiara, e può essere realizzata. E va realizzata per tornare a crescere e per contare in Europa, e con l’Europa contare nel mondo”.

“Non riesco a credere – aggiunge – che un Paese con la nostra storia, le nostre risorse, le nostre potenzialità, che insieme agli altri Stati membri ha saputo creare una comunità che ha garantito sviluppo, benessere e convivenza pacifica a milioni di europei, non possa oggi superare difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti, su cui tutti concordiamo. L’Italia ha concorso a fondare l’Unione europea: ora può e deve concorrere al suo progresso. È con la forza di questa prospettiva che dobbiamo guardare con fiducia al futuro”.

Guardando al sistema bancario, il numero uno di Via Nazionale evidenzia che “i progressi reddituali e patrimoniali riflettono un percorso pluriennale di recupero di efficienza e di rafforzamento dei bilanci”, e che “la solida condizione in cui si trovano oggi gli intermediari rappresenta un punto di forza per l’intera economia italiana. Nei mesi scorsi – avverte – ho fatto presente tuttavia che non dobbiamo abbassare la guardia. Lo ribadisco: non possiamo farci cogliere impreparati da tensioni che potrebbero emergere in futuro”. Infine , un invito alla Banca centrale europea ad “evitare che la politica monetaria diventi eccessivamente restrittiva”.

“Per i prossimi mesi, se i dati risulteranno coerenti con le attuali previsioni, si profila un allentamento delle condizioni monetarie – aggiunge Panetta – Nel definire il percorso di riduzione dei tassi ufficiali bisognerà considerare che un’azione tempestiva e graduale permetterà di contenere la volatilità macroeconomica rispetto a un’azione tardiva e precipitosa”.

Secondo il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, è “ampiamente condivisibile la relazione del governatore Panetta, sia nelle diagnosi sia nelle terapie. Mancano e mancheranno lavoratori, soprattutto nel terziario di mercato. Bene, dunque, il richiamo a formazione, sviluppo di competenze e a una ben governata immigrazione quali leve indispensabili per giocare un ruolo di primo piano in Europa. Con sempre un occhio attento, anzi attentissimo, al profilo della finanza pubblica e al buon utilizzo delle risorse del Pnrr che contribuiranno ad accrescere il prodotto attuale e quello potenziale, in modo significativo e duraturo”.

“Le dichiarazioni rese oggi dal governatore Panetta nelle considerazioni finali del Rapporto Bankitalia confermano l’analisi della Cisl su un mercato del lavoro caratterizzato da una significativa crescita dell’occupazione, in particolare di quella stabile, ma anche da un perdurante e profondo deficit di competenze” sottolinea il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.