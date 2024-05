Ucraina, anche la Germania dice sì ad uso armi in Russia

MADRID. – E alla fine anche Berlino ha dato il via libera all’uso delle armi da lei fornite a Kiev per colpire obiettivi militari sul suolo russo. Secondo il portavoce del governo federale Steffen Hebestreit, infatti, dati i crescenti attacchi russi nella zona di confine della regione di Kharkiv, la Germania ha concordato con l’Ucraina “che le armi che forniremo saranno utilizzate in conformità con il diritto internazionale”.

“Insieme siamo convinti che l’Ucraina abbia il diritto, secondo il diritto internazionale, di difendersi da questi attacchi”, ha affermato Hebestreit il quale ha sottolineato che nelle ultime settimane la Russia ha preparato, coordinato ed effettuato attacchi da posizioni nella zona di confine russa immediatamente adiacente al territorio del paese invaso, in particolare nella zona di Kharkiv.

Il disco verde di Berlino all’uso delle proprie armi “oltreconfine” è giunto a poche ore di distanza dalla decisione del presidente americano, Joe Biden, il quale ha autorizzato Kiev a colpire all’interno del territorio russo con munizioni americane, a patto che ad essere presi di mira siano solo obiettivi oltre il confine vicino a Kharkiv.

“Il presidente ha recentemente ordinato alla sua squadra di garantire che l’Ucraina sia in grado di utilizzare le armi fornite dagli Stati Uniti per scopi di ‘controfuoco’ a Kharkiv in modo che l’Ucraina possa rispondere alle forze russe che la colpiscono o si preparano a colpirla”, ha dichiarato una fonte dell’amministrazione Usa alla CNN.