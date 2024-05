Germania: attacco con coltello alla manifestazione anti-islam. Grave un agente

MADRID. – Aggressione all’arma bianca questa mattina in Germania a Mannheim (Baden-Württemberg) prima dell’inizio di un raduno del movimento di estrema destra Pax Europa. Obiettivo dell’attentato un attivista noto per le sue posizioni anti-islamiche, Michael Stürzenberger, 59 anni.

Diversi video mostrano l’aggressione brutale da parte dell’autore non ancora identificato, un giovane con gli occhiali e la barba folta. L’attentatore è entrato in azione quando la piazza non era ancora affollata, accoltellando anche un agente di polizia prima di venire colpito da almeno un proiettile esploso da un altro agente. Secondo la polizia l’aggressione è avvenuta intorno alle 11.35.

I primi a cercare di fermare l’accoltellatore sono stati però dei passanti che hanno assistito all’aggressione ma il giovane è riuscito a divincolarsi e a fare una decina di metri prima di venire intercettato dagli agenti, una pattuglia dei quali si trovava già sul posto per assicurare la sicurezza durante il comizio. Sullo stand di Pax Europa sventolavano la bandiera della Germania e quella di Israele e campeggiava lo slogan: “Stop all’Islam politico!”.

Sembra che l’aggressore si sia diretto senza alcuna esitazione proprio contro Stürzenberger. E’ probabile che quest’ultimo debba la vita a un primo intervento di un uomo che nel video si vede indossare una felpa con un cappuccio blu che dopo i primi fendenti riesce a placcare l’attentatore portandolo a terra.

Ma questi si divincola e torna a colpire Stürzenberger prima dell’intervento della polizia, che però chiaramente in un primo momento forse non riesce a capire chi siano le vittime e chi l’aggressore che riesce quindi a trovare lo spazio per ferire uno degli appartenenti alle forze dell’ordine prima di venire neutralizzato.

Al momento non sono note le sue condizioni. Un portavoce della polizia ha spiegato che un totale di tre persone sono rimaste ferite. Purtroppo l’agente di polizia, colpito al collo da un fendente, sarebbe in pericolo di vita.

Stürzenberger sarebbe stato invece colpito alla gamba e al viso ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza ma non sarebbe in pericolo di vita. È il secondo grave attacco nei suoi confronti: nel 2022 venne colpito al volto da un musulmano a Bonn.