Iata: traffico aereo, ad aprile passeggeri in crescita dell’11%

ROMA. – Cresce il traffico passeggeri ad aprile. Lo scorso mese, secondo quanto riferisce la Iata, l’Associazione internazionale del trasporto aereo, la domanda totale, misurata in passeggeri-chilometro (RPK), è aumentata dell’11% rispetto ad aprile 2023. La capacità totale, misurata in posti km disponibili (ASK), è aumentata del 9,6% rispetto all’anno precedente. Il load factor di aprile è stato dell’82,4% (+1,0ppt rispetto ad aprile 2023).

La domanda internazionale è aumentata del 15,8% rispetto ad aprile 2023; la capacità è aumentata del 14,8% su base annua e il load factor è migliorato all’82,2% (+0,7ppt rispetto ad aprile 2023). – La domanda nazionale è aumentata del 4,0% rispetto ad aprile 2023; la capacità è aumentata del 2,1% su base annua e il load factor è stato dell’82,6% (+1,5ppt rispetto ad aprile 2023).

“La domanda di passeggeri – ha dichiarato Willie Walsh, Direttore Generale della Iata – è in crescita da 36 mesi consecutivi.

Mentre entriamo nella stagione di punta dei viaggi estivi nel nord, ci sono tutte le ragioni per essere ottimisti su un’estate forte, con le compagnie aeree che offrono un’ampia gamma di opzioni di viaggio. Il 97% dei passeggeri interpellati nel nostro recente sondaggio ha dichiarato di essere soddisfatto del proprio ultimo volo. Ogni parte della catena del valore dei viaggi deve concentrarsi sul mantenimento di questa condizione”.

“L’indagine IATA sui passeggeri – ha aggiunto Walsh – ha inoltre rivelato che l’88% concorda sul fatto che `i viaggi aerei migliorano la mia vita’. È una motivazione importante per i nostri membri che si riuniranno la prossima settimana a Dubai per l’Assemblea Generale Annuale della IATA e il Vertice Mondiale del Trasporto Aereo. Questo forte riconoscimento del potere della connettività aerea di trasformare le vite e di stimolare le economie porta con sé una sfida che sarà anche nella mente di tutti i partecipanti. È di fondamentale importanza raggiungere le emissioni nette di carbonio zero entro il 2050, in modo che le persone possano continuare a fare affidamento su tutti i vantaggi del trasporto aereo”, ha concluso Walsh.

(Pie /askanews)