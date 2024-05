Passione Italia 2024: AS.ER.ES. c’è

Come ogni anno a Madrid, in concomitanza con la Festa della Repubblica Italiana, torna l’appuntamento con “Passione Italia”. Da domani e fino a domenica 2 giugno, avrà luogo la XIV edizione di Passione Italia, il più grande evento in territorio spagnolo dedicato all’Italianità, sotto forma di fiera, dove vengono promozionati e celebrati la cultura, la gastronomia e l’artigianato italiani. Organizzato come sempre dalla Camera di Commercio e Industria Italiana in Spagna, in collaborazione con la Scuola Italiana di Madrid, l’evento si terrà nel giardino della Scuola Italiana di Madrid sita in Calle Agustín de Betancourt, 1.

Passione Italia è un appuntamento annuale che attira migliaia di visitatori, desiderosi di immergersi nelle tradizioni italiane. L’evento offre un programma ricco e variegato, pensato per soddisfare ogni fascia di età e interesse.

Con grande entusiasmo, quest’anno AS.ER.ES. – Asociación de emiliano-romagnoli en España, annuncia la propia partecipazione alla kermesse,

L’Associazione sarà presente con un proprio stand dove, oltre a fornire materiale di promozione culturale e turistica di alcune zone della Regione Emilia-Romagna, offrirà al pubblico la possibilità di acquistare alcuni prodotti tipici del territorio emiliano-romagnolo, che in questa edizione saranno: parmigiano reggiano, birra artigianale, gin artigianale.

Per ulteriori informazioni o per consultare il programma completo delle attività, è possibile visitare il sito web ufficiale: www.passioneitalia.es.

Preparatevi a vivere tre giorni di pura passione italiana e, perchè no, emiliano-romagnola, nel cuore di Madrid!