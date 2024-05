Scherma, scelte le squadre di Parigi 2024

ROMA. – A meno di 60 giorni dai Giochi di Parigi 2024, sono ufficiali i nomi dei 24 azzurri che prenderanno parte alle competizioni olimpiche di scherma, in programma da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto presso il Grand Palais.

L`Italia si presenterà nella capitale francese con il contingente massimo, dopo aver archiviato il percorso di qualifica olimpica riuscendo a conquistare il pass con tutte e sei le squadre.

Nel fioretto femminile saranno al via la portabandiera dell’Italia Team Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi (individuale e squadra) e Francesca Palumbo (squadra), nel fioretto maschile Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini (individuale e squadra) ed Alessio Foconi (squadra), nella spada femminile Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio (individuale e squadra) e Mara Navarria (squadra), nella spada maschile Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara (individuale e squadra) e Gabriele Cimini (squadra), nella sciabola femminile Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile (individuale e squadra) ed Irene Vecchi (squadra) e, infine, nella sciabola maschile Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre (individuale e squadra) e Michele Gallo (squadra).

L`Italia si presenta con tante ambizioni ma anche con una squadra ricca di giovani ed esordienti ai Giochi Olimpici. Sono infatti ben 11, quasi la metà dei 24 convocati, gli schermidori azzurri che a Parigi calcheranno per la prima volta le pedane a Cinque Cerchi. I debuttanti all`Olimpiade sono Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Filippo Macchi nel fioretto, Giulia Rizzi, Davide Di Veroli e Federico Vismara nella spada, Chiara Mormile, Pietro Torre e Michele Gallo nella sciabola. Il più giovane della spedizione è Pietro Torre, nato nel 2002 (seguito dai “figli del 2001” Martina Favaretto, Davide Di Veroli, Filippo Macchi e Michele Gallo), mentre la più esperta è la “classe 1985” Mara Navarria, una delle tre “mamme olimpiche” della scherma azzurra a Parigi 2024, insieme ad Irene Vecchi e Arianna Errigo. Proprio Irene, la portabandiera dell’Italia Team e Rossella Fiamingo sono le componenti della delegazione con più partecipazioni ai Giochi che in Francia disputeranno per la quarta volta in carriera dopo Londra, Rio e Tokyo.

IL PROGRAMMA OLIMPICO

Sabato 27 luglio: spada femminile individuale (con Fiamingo, Rizzi e Santuccio) e sciabola maschile individuale (con Curatoli, Samele e Torre) Domenica 28 luglio: fioretto femminile individuale (con Errigo, Favaretto e Volpi) e spada maschile individuale (con Di Veroli, Santarelli e Vismara) Lunedì 29 luglio: sciabola femminile individuale (con Battiston, Criscio e Mormile) e fioretto maschile individuale (con Bianchi, Macchi e Marini) Martedì 30 luglio: spada femminile a squadre (con Fiamingo, Rizzi, Santuccio e Navarria) Mercoledì 31 luglio: sciabola maschile a squadre (con Curatoli, Samele, Torre e Gallo) Giovedì 1° agosto: fioretto femminile a squadre (con Errigo, Favaretto, Volpi e Palumbo) Venerdì 2 agosto: spada maschile a squadre (con Di Veroli, Santarelli, Vismara e Cimini) Sabato 3 agosto: sciabola femminile a squadre (con Battiston, Criscio, Mormile e Vecchi) Domenica 4 agosto: fioretto maschile a squadre (con Bianchi, Macchi, Marini e Foconi)

Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 sono attualmente 302 (158 uomini, 144 donne) in 28 discipline:

(Adx /askanews)