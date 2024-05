Rai Italia, 30 maggio: a Casa Italia due guerre senza via d’uscita

Dai gravi scenari di guerra sul fronte ucraino e medio orientale alle prossime elezioni europee di giugno, questi i temi da cui partirà la puntata di Casa Italia in onda oggi 30 maggio su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

Un vicolo ancora senza via di fuga, quello della guerra in Medio Oriente, dopo il raid aereo dell’esercito israeliano che ha colpito il campo profughi di Rafah, causando 45 morti e oltre 200 feriti, in prevalenza donne e bambini, definito da Netanyahu come “tragico errore”. Compromessi ancora una volta gli sforzi per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

E dall’altro fronte caldo di guerra, quello Ucraino, dopo l’attacco dei russi con un missile contro il centro commerciale di Kharkiv, che ha causato decine di morti arriva la dichiarazione del Segretario Generale della Nato Stoltenberg che torna a sottolineare le difficoltà dell’Ucraina a causa delle restrizioni sull’uso delle armi, fornite dall’occidente. E continua il viaggio in Europa del Presidente Zelensky, ricevendo dalla Francia l’ok per l’invio di istruttori militari nel Paese.

Quali le possibili conseguenze delle terribili azioni e quali le riflessioni da parte dei leader politici? Roberta Ammendola, dagli studi di Saxa Rubra, farà il punto con Giovan Battista Brunori, corrispondente sede di Gerusalemme, Raffaella Cosentino, inviata Rai News 24, Lucia Goracci, giornalista Tg3 e Gian Micalessin, giornalista.

Si volterà pagina per uno sguardo alle imminenti elezioni europee dell’8 e 9 giugno in Italia, studiando più da vicino le Istituzioni Europee. Si scopriranno le molteplici funzioni della Corte di Giustizia dell’UE (CGUE) che si pone come garanzia e interpretazione del diritto dell’Unione affinché questo venga applicato nello stesso modo da tutti gli Stati Membri nel rispetto delle norme. Come è divisa, quali sono i criteri di giudizio e gli ambiti d’azione? Roberta Ammendola dialogherà con Francesco Cherubini, docente di Diritto dell’UE – Luiss Guido Carli.

E poi si farà il punto sugli orizzonti sempre più ambiziosi di Rai Italia che, dopo Londra e Parigi, ha presentato la sua rosa di programmazione a Madrid.

Si guarderà ancora alle meraviglie del Bel Paese tornando al Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana di Genova pronto con un nuovo progetto di campagna promozionale nazionale. Gli spot, visibili in tutti i principali aeroporti e metropolitane di molte città come Genova, Milano e Bologna, utilizzeranno il linguaggio del corpo per invitare tutti alla scoperta del MEI. Roberta Ammendola incontrerà Paolo Masini, Presidente Museo Emigrazione e Luco Vullo, regista, testimonial della campagna del MEI e ambasciatore della gestualità italiana nel mondo.

