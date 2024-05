Ricette e radici italiane, la Tiramisù World Cup parte dal Canada

Il vincitore della Selezione si aggiudicherà un posto nella Finale della “sfida più golosa dell’anno”, a Treviso dal 10 al 13 ottobre 2024

TREVISO. – Nell’anno dedicato alle radici italiane nel mondo, la Tiramisù World Cup – la competizione di cucina dedicata ai non-professionisti che si sfidano a preparare il loro miglior Tiramisù – dà il via all’edizione 2024 da Toronto, dove vivono oltre 600mila Italiani.

Il primo appuntamento della “sfida più golosa dell’anno” è in programma il prossimo 15 giugno, in occasione del Festival “Taste of Little Italy” (in College Street, Toronto, dal 14 al 16 giugno), e decreterà il vincitore che staccherà il biglietto aereo gratuito e un posto ai tavoli del Gran Final della competizione, in programma a Treviso dal 10 al 13 ottobre.

L’evento si terrà presso la ITALEA Area, grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’edizione di quest’anno della Tiramisù World Cup sarà infatti dedicata al Turismo delle Radici, il progetto promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che invita gli italiani residenti all’estero e gli italodiscendenti a scoprire i luoghi e le tradizioni delle loro origini.

LE ISCRIZIONI Per gli amanti del dolce italiano più famoso nel mondo che si trovano in Canada, le iscrizioni sono già aperte. Venti aspiranti “chef”, rigorosamente

non-professionisti del settore, gareggeranno proponendo una propria versione del celebre dolce al cucchiaio con i sei ingredienti della ricetta originale: uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao. Il vincitore della Selezione accederà di diritto alla Finale che si terrà a Treviso. “Per noi ha davvero un grande valore partire proprio da Toronto, la città del Canada dove maggiore è la rappresentanza di Italiani di prima, seconda e terza generazione – ha commentato Francesco Redi, organizzatore della rassegna -. Un ringraziamento a chi sostiene questa iniziativa, a cominciare dal progetto del MAECI Italea che è al nostro fianco in questa avventura che si accompagna alla riscoperta delle radici dei nostri connazionali nel mondo e per i quali abbiamo altre novità in serbo. Tante iniziative volte a valorizzare il Tiramisù, un dessert che tutti gli Italiani nel mondo associano all’amore per il Belpaese”.

DE VITA (MAECI) “La Tiramisù World Cup è un’occasione speciale per ricordare le nostre radici e tradizioni culinarie. Che sia con un piatto della nostra infanzia o un’antica ricetta di famiglia, la cucina è il filo rosso che ci lega al passato e alle nostre origini. Anche la storia del Tiramisù è una storia di tradizioni familiari che ha avuto un successo senza confine. Siamo felici che l’edizione di quest’anno della Tiramisù World Cup sia dedicata al Turismo delle Radici e siamo lieti della loro adesione alla campagna di eventi che organizziamo all’estero, a partire da Toronto, per la promozione di Italea presso le nostre comunità all’estero. Siamo convinti che alla competizione in programma il 15 giugno a Toronto parteciperanno molti italodiscendenti” ha detto Giovanni Maria De Vita, responsabile per il Turismo delle Radici presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.