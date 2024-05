Medio Oriente, Erdogan: “Israele minaccia per tutti”

MADRID. – Nonostante le condanne della comunità internazionale e gli appelli al cessate il fuoco moltiplicatisi in seguito agli ultimi attacchi contro i campi profughi palestinesi vicino a Rafah che hanno provocato più di 65 morti, anche oggi l’esercito israeliano ha bombardato questa città nel sud della Striscia di Gaza tanto via aria che via terra.

Stando alle fonti locali, nelle ultime 24 ore, 75 palestinesi sarebbero morti a causa delle operazioni militari israeliane a Gaza, portando il bilancio delle vittime, per lo più civili, nel territorio assediato ad almeno 36.171.

Oggi, si sono registrati aspri combattimenti di strada e un elicottero israeliano ha fatto fuoco su diversi edifici mentre intensi bombardamenti hanno preso di mira un’area ai margini della città. Carri armati con la Stella di David sono stati avvistati in diversi settori, in particolare in centro. Hamas ha invece specificato di aver contrattaccato con un lancio di razzi vicino al campo di Yebna a Rafah.

Sempre nel sud della striscia di terra lunga 40 chilometri e larga 10, tre corpi sono stati estratti dalle macerie di una casa colpita da un bombardamento israeliano. Nel nord del territorio, veicoli militari israeliani hanno aperto il fuoco a Gaza City e hanno colpito aree mirate a Jabaliya.

In questa situazione, appare fin troppo scontato che la situazione umanitaria stia diventando sempre più disastrosa. Inoltre poco fa il ministro della Sanità palestinese ha reso noto che non sono ancora giunte indicazioni da parte di Israele sy una possibile e auspicata riapertura del valico di Rafah, utilizzato per portare forniture mediche e umanitarie essenziali.

Rafah rappresentava un importante punto di ingresso per gli aiuti umanitari prima che Israele intensificasse la sua offensiva militare sul lato di Gaza del confine all’inizio di questo mese e prendesse il controllo del valico dal lato palestinese.

Intanto il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan si è rivolto alle Nazioni Unite e ha invitato il “mondo islamico” a reagire dopo gli ultimi attacchi israeliani a Gaza. “Le Nazioni Unite non possono nemmeno proteggere il proprio personale. Cosa aspettano ad agire? Lo spirito delle Nazioni Unite è morto a Gaza”, ha dichiarato Erdoğan. “Ho alcune parole da dire al mondo islamico: cosa aspettate a prendere una decisione comune?” ha inoltre aggiunto.

Erdoğan, che guida un paese a maggioranza musulmana di 85 milioni di persone, ha affermato che “Israele non è solo una minaccia per Gaza ma per tutta l’umanità”. “Nessuno Stato – ha aggiunto – sarà sicuro finché Israele non si atterrà al diritto internazionale e non si sentirà vincolato da questo”, ha chiosato Erdoğan, ripetendo l’accusa secondo cui Israele stia commettendo un “genocidio” a Gaza.