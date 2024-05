Patto stabilità, ok a mozione maggioranza. Conte: “Un cappio al collo”

MADRID. – L’aula della Camera ha approvato la mozione di maggioranza in ordine alla posizione del governo italiano sulla riforma della governance economica europea e del Patto di stabilità e crescita, su cui il governo aveva espresso parere favorevole. Respinte le mozioni di M5S, Pd, Avs e Azione, su cui il governo aveva espresso parere contrario. Approvate alcune parti di quella di Italia Viva.

Le nuove regole hanno avuto il via libera definitivo a fine aprile, con l’approvazione prima dell’Europarlamento e poi del Consiglio europeo. Una proposta definita come un “compromesso” dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, su cui gli eurodeputati di maggioranza si erano astenuti in blocco.

La mozione di maggioranza impegna il governo “a individuare, nel rispetto delle disposizioni eurounitarie e informando adeguatamente il Parlamento, un percorso di spesa primaria netta ai fini della redazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine, compatibile con la necessaria sostenibilità del debito e il mantenimento di un adeguato profilo di crescita economica nel periodo di riferimento”.

Il documento invita inoltre l’esecutivo “a presentare in tempi congrui al Parlamento, per consentirne l’esame e l’approvazione nei termini previsti dalla normativa europea, il Piano strutturale di bilancio a medio termine che, nelle more della definizione del nuovo quadro normativo nazionale di contabilità pubblica, costituirà il principale documento di programmazione economica e di bilancio”.

Toni forti in aula da parte del presidente M5S Giuseppe Conte: “Oggi il M5S vuole denunciare un tradimento compiuto da Giorgia Meloni: ha preso una corda, ha formato un nodo e questo cappio al collo lo ha messo e lo sta mettendo all’Italia. Un cappio al collo che nasce dalla scelta insana di accettare il patto di stabilità nel confezionamento che è stato fatto dall’asse franco-tedesco, addirittura in modo passivo acquiescente”.

La replica in aula arriva dalla deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli: “Ho sentito parlare di cappio al collo. Ma se l’Italia ha avuto un cappio al collo questo è stato il superbonus: tutti gli indicatori economici dicono che è stata una tragedia: mi chiedo quale economista ha aiutato il Movimento 5 Stelle a spargere tanto debito”.