Autovelox, Salvini: “Promessa mantenuta”. Ecco cosa cambia

MADRID. – Per Matteo Salvini è una promessa mantenuta. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, infatti, diventa la nuova disciplina sugli autovelox “con regole chiare che mettono fine all’abuso di uno strumento nato per garantire più sicurezza e meno incidenti ma che, troppo spesso, è stato sfruttato solo per fare cassa e tartassare i cittadini” festeggia il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Il nuovo decreto autovelox, in effetti, introduce alcune importanti modifiche per gli automobilisti e i Comuni.

Innanzitutto gli autovelox potranno essere installati solo in tratti di strada con un alto livello di incidenti registrati nei 5 anni precedenti. In secondo luogo sarà necessario un accordo preventivo tra i singoli Comuni e le altre amministrazioni locali del territorio, come le Prefetture, per installare dispositivi. La gestione operativa degli autovelox dovrà essere a carico delle forze di polizia, senza possibilità di delega a società esterne.

I dispositivi di rilevazione della velocità dovranno essere segnalati in anticipo: mille metri sulle strade extraurbane, 200 metri sulle strade urbane a scorrimento, 75 metri sulle altre strade. Non saranno installati autovelox in città con limiti di velocità inferiori a 50 chilometri orari.

Per quanto riguarda le multe, viene eliminata la doppia sanzione sullo stesso tratto di strada se la seconda violazione è stata riscontrata entro un’ora dalla prima. In tal caso, la multa sarà maggiorata di un terzo. Gli autovelox dovranno essere sottoposti a verifiche periodiche e taratura.

In sintesi, secondo la maggioranza il nuovo decreto mira a prevenire incidenti e a garantire una maggiore trasparenza nell’uso degli autovelox, evitando abusi eccessivi. Per le opposizioni però non è così, soprattutto quelle che di contro propongono il modello della ‘Città 30’: “I numeri ci dicono che solo a Bologna, in tre mesi, gli incidenti sono calati del 14,5% e si sono registrati due morti in meno rispetto a un anno fa” scrive Annalisa Corrado, della segreteria nazionale del Pd.