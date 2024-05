Ucraina, a Bruxelles si discute su ok a uso armi sul suolo russo

MADRID. – Il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha sottolineato questa mattina che la dichiarazione del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il quale ieri ha affermato che gli stati membri dovrebbero autorizzare Kiev a colpire, con le armi da loro fornite, obiettivi militari anche sul suolo russo, rappresenta uno dei temi effettivamente sul tavolo nell’incontro odierno tra i ministri della difesa dell’UE.

L’ipotesi ventilata da Stoltenberg ha visto la risposta a stretto giro, sempre ieri, del falco del Cremlino, Dmitri Medvedev, per il quale tale mossa rappresenterebbe l’inizio della terza guerra mondiale. Eppure, come ha spiegato Borrell, è più che probabile che “alcuni paesi” stiano “prendendo decisioni” proprio “in tal senso”.

Per il capo della diplomazia europea, la possibilità di centrare le forze di Mosca anche al di là del confine ucraino con armi fornite da paesi Ue, “non solo rientra nel diritto di guerra ed è perfettamente possibile”, ma “non è una contraddizione” con l’attuale linea di non partecipazione al conflitto dell’Alleanza atlantica. Per Borrell è comunque necessario “bilanciare il rischio di un’escalation con la necessità che gli ucraini si difendano”.

Per quanto riguarda il dibattito in corso sull’eventuale invio di truppe dei partner occidentali in Ucraina, poco fa lo stesso Stoltenberg ha nuovamente escluso recisamente tale ipotesi sottolineando che la Nato non prevede di inviare militari in ucraina o di partecipare ad azioni militari in alcun modo.

Quest’oggi intanto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova a Bruxelles, dove ha firmato un accordo bilaterale sulla sicurezza e il sostegno a lungo termine con il primo ministro belga Alexander de Croo, che prevede quest’anno 977 milioni di euro in sostegno militare e il trasferimento di 30 aerei da combattimento F-16. L’accordo non consentirebbe però l’utilizzo delle armi fornite dal Belgio al di fuori del territorio ucraino.

Il Belgio è diventato così l’undicesimo paese con cui l’Ucraina ha concluso un accordo bilaterale di sicurezza per attuare le disposizioni della Dichiarazione congiunta del G7 adottata a Vilnius il 12 luglio dello scorso anno. In totale, 32 stati hanno già aderito alla dichiarazione. Prima di ciò, l’Ucraina aveva firmato accordi bilaterali con Gran Bretagna, Germania, Francia, Danimarca, Canada, Italia, Paesi Bassi, Finlandia, Lettonia e Spagna.