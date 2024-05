“Giornata del Ricercatore Italiano in Spagna”, gli scienziati si raccontano

La presidente del CNR ritiene importante capire cosa ci sia di positivo nel sistema spagnolo e cosa si possa “migliorare in Italia” per essere tanto attrattivi “per i ricercatori stranieri” come la Spagna

MADRID – Si è svolto con successo nei giorni scorsi presso l’Ambasciata d’Italia in Spagna, nell’ambito delle iniziative per la “Giornata della Ricerca Italiana”, la “Giornata del Ricercatore Italiano in Spagna”. L’evento organizzato da Sergio Scopetta, ricercatore di prestigio e professore di Fisica Nucleare e Sub-nucleare “prestato” alla diplomazia e oggi responsabile dell’Ufficio Scientifico dell’Ambasciata, è stato aperto dall’Ambasciatore Giuseppe Buccino. Il diplomatico, nel suo breve discorso, ha ricordato la figura di Rita Montalcino, unica ricercatrice italiana ad aver ottenuto il “Premio Nobel” per la medicina, e ha sottolineato l’impegno dell’Ambasciata nell’ambito della cooperazione scientifica tra la Spagna e l’Italia.

L’Ambasciatore Buccino ha posto l’accento sul “memorandum” che le agenzie spaziali, italiana e spagnola, sono in procinto di firmare. E ha commentato la presenza crescente di ricercatori italiani attratti da un ambiente scientifico dinamico e accogliente, caratteristica fondamentale “del mondo delle idee”.

– In Spagna, oggi – ha detto il diplomatico –, vi è una elevata concentrazione di ricercatori italiani. Si stima che siano circa quattromila a fronte di quasi 400 mila italiani residenti. Ciò vuol dire – ha proseguito -, che in Spagna la possibilità di incontrare un ricercatore tra i connazionali in Spagna è dell’1 per cento, quattro volte più alta di quella d’incontrare un ricercatore italiano in Italia.

L’Ambasciatore Buccino ha commentato che l’evento voleva essere il riconoscimento di questa realtà e del lavoro dei ricercatori che operano presso università e centri di ricerca.

L’Addetto scientifico, dal canto suo, introducendo l’evento ha confessato l’imbarazzo della scelta di fronte ai tanti scienziati italiani di prestigio. È per questo che si è avvalso dell’”European Research Council”, organismo dell’Unione Europea che finanzia i ricercatori d’eccellenza di qualunque età e nazionalità, per la selezione dei conferenzieri. Così, la scelta è ricaduta su Silvia Affò, Elisabetta Aurino, Marco Baroni, Stefano Biagetti, Stefano Discetti, Dario Fiore, Umberto Lombardo, Mario Pansera, Maurizio Prato, Michael Toffolo.

L’evento è stato suddiviso in due blocchi : scienza sociali e scienze esatte. Gli invitati hanno avuto modo di illustrare il loro percorso professionale e spiegare l’ambito delle loro ricerche. Tutti, o quasi, hanno sottolineato la necessità dei ricercatori di avere stabilità a lungo termine, per svolgere il proprio lavoro senza la preoccupazione di un “domani incerto”.

Dopo i conferenzieri, sono intervenute la Presidente del “Consejo Superior de Investigaciones Científicas”, Eloísa Del Pino, e la Presidente del “Consiglio Nazionale della Ricerca”, Maria Chiara Carrozza.

In particolare, la presidente del CNR ha confessato che l’incontro le è risultato molto interessante. Ha ritenuto molto importante “ascoltare le storie dei ricercatori italiani che hanno avuto” successo “nelle università e nei centri di ricerca in Spagna” .

Carozza ha anche giudicato importante capire, dalle storie di successo ascoltate, cosa ci sia di positivo nel sistema spagnolo. E cosa si possa “migliorare in Italia” per essere altrettanto attrattivi “per i ricercatori stranieri”. Ha quindi sostenuto la necessità “della flessibilità”, della “multidisciplinarietà” e della “stabilità”, quest’ultima evocata dalla maggioranza dei ricercatori presenti.

Hanno chiuso l’evento l’Ambasciatore Buccino e l’Addetto Scientifico Scopetta.

Redazione Madrid