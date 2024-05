Piccolo, la mascotte dei Giochi Fedeciv Caracas 2024

CARACAS. – I Giochi Fedeciv rappresentano l’evento sportivo più atteso tra la nostra collettivitá. Ogni volta che vengono organizzati giovani provenienti da ogni angolo del Venezuela si radunano per misurarsi tra loro nello spirito di una sana fratellanza, fair play, partecipazione, lealtà, solidarietà, impegno, rispetto, coraggio, miglioramento di sé, pace e uguaglianza.

In questo 2024, tra il 3 e 7 luglio, il fuoco sacro dei giochi olimpici della nostra collettivitá illuminerá il Centro Italiano Venezuelano di Caracas. I nostri connazionali residenti nella “Piccola Venezia” oltre ad attendere l’inizio delle diverse discipline non vedono l’ora di scoprire i volantini di presentazione e la mascotte dell’evento, che in questa edizione avrá il nome di “Piccolo” ed é ispirato ad uno storico personaggio del sodalizio italico della capitale venezuelana, Antonio D’Antuono.

Il personaggio – Antonio D’Antuono é nato a Foggia il 2 gennaio 1937. Come tanti connazionali é emigrato in Venezuela in cerca di fortuna. Qui ha lavorato sempre a diffondere dello sport con la nostra collettivitá. Nel club italico ha ricoperto diversi ruoli da presidente della commissione di calcio a membro della giunta direttiva. É stato anche delegato del Deportivo Italia. Ha lavorato nel seno di Fedeciv ed ha preparato diverse delegazioni che hanno partecipato a giochi in Italia. Dedicargli la mascotte é un riconoscimento alla sua carriera sempre mirata al miglioramento dei diversi sportivi italo-venezuelani.

In questa edizione dei Giochi Fedeciv gli sport in gara saranno: boccette, beach volley, bolas criollas, bowling, calcio, calcio a 5, corsa 10k, ciclismo, domino, nuoto, pallavolo, scacchi, softball, tennis, tennis spiaggia, tennis tavolo. A questi si aggiungono le new entry: basket 3×3, padel, pickleball e scopone.

Come abbiamo detto in diverse occasioni i Giochi Fedeciv sono una delle manifestazioni sportive più impegnative del Venezuela ed unici in tutto il mondo dell’emigrazione italiana, è anche un modo per diffondere la lingua e la cultura italiana tra i nostri connazionali e i propri figli e nipoti.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)