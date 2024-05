Cascate del Niagara tricolori per la Festa della Repubblica 2024

Per la Festa della Repubblica Italiana e l'inizio del mese del retaggio culturale italiano in Canada, il 2 giugno alle 22.00 le Cascate del Niagara si illumineranno con i colori della bandiera italiana. Il Consolato generale a Toronto ha annunciato anche la cerimonia di Alzabandiera del Tricolore, che si terrà il 3 giugno alle 12.15 nel piazzale dell’Assemblea Legislativa dell’Ontario a Queen’s Park, Toronto. Entrambi gli eventi sono aperti al pubblico. Non perdete questa occasione per celebrare l'Italia in Canada!

