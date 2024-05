PassioneItalia: tre giorni di Cultura, Gastronomia e Artigianato Italiano a Madrid

MADRID.- Nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno, Madrid ospiterà la XIV edizione di PassioneItalia, un grande evento dedicato alla celebrazione della cultura, della gastronomia e dell’artigianato italiani. Organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Spagna, in collaborazione con la Scuola Italiana di Madrid, l’evento si terrà nel suggestivo cortile della scuola, situata in c/Agustín de Betancourt, 1. Gli ampi spazi della scuola forniranno la cornice perfetta per ospitare le numerose attività previste.

PassioneItalia è un appuntamento annuale che attira migliaia di visitatori, desiderosi di immergersi nelle tradizioni italiane. L’evento offre un programma ricco e variegato, pensato per soddisfare ogni fascia di età e interesse. Quest’anno, i partecipanti potranno godere di numerose attività che spaziano dalla gastronomia all’artigianato, dai concerti dal vivo ai laboratori e giochi per bambini.

PassioneItalia ci offre la possibilità di fare un viaggio in Italia senza dover lasciare la Spagna. Gli amanti della buona cucina potranno deliziarsi con una vasta gamma di specialità italiane, preparate da chef rinomati e artigiani del gusto. Dalle paste fresche ai formaggi, dai salumi ai dolci tipici, ogni angolo del cortile sarà un invito a scoprire le eccellenze gastronomiche del Bel Paese.

Non mancheranno gli stand dedicati all’artigianato, nei quali sarà possibile ammirare e acquistare prodotti unici, realizzati secondo le antiche tradizioni italiane. Inoltre, i concerti dal vivo animeranno le serate, offrendo un programma musicale variegato che spazierà dai classici italiani ai ritmi contemporanei.

Per i più piccoli, sono previsti laboratori e giochi che li intratterranno in modo educativo e divertente, permettendo ai genitori di godersi l’evento in totale tranquillità. Gli amanti dell’aperitivo potranno invece assaporare autentici aperitivi italiani, accompagnati da vini e cocktail selezionati.

Ogni giorno, a partire dalle 19:00, l’area dedicata agli aperitivi diventa il luogo di ritrovo per chi vorrà rilassarsi con un autentico Spritz o altri cocktail italiani, un momento conviviale perfetto per chiudere la giornata in bellezza, gustando drink preparati secondo la tradizione italiana.

Negli anni, PassioneItalia ha continuato a crescere e a evolversi. Oltre alle edizioni annuali, a Madrid, nel 2019 e nel 2021 si sono tenute edizioni natalizie che hanno arricchito ulteriormente l’offerta culturale e gastronomica dell’evento. Dal 2017, PassioneItalia è sbarcata anche a Tenerife, dove sono state organizzate cinque edizioni che hanno riscosso grande successo.

PassioneItalia con il suo mix di gastronomia, musica, artigianato e attività per bambini garantisce a tutti voi un’esperienza indimenticabile. Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo delle attività, è possibile visitare il sito web ufficiale: www.passioneitalia.es.

Preparatevi a vivere tre giorni di pura passione italiana nel cuore di Madrid!