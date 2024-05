Rai Italia, 27 maggio: la Puglia alla vigilia del G7

Dai meravigliosi scenari del territorio pugliese in attesa di ospitare il G7 alle comunità energetiche del futuro, questi alcuni tra i temi della puntata di Casa Italia in onda lunedì 27 maggio su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

I grandi della terra saranno accolti a Fasano, piccola città bianca in Val d’Itria, a Borgo Egnazia così come ha voluto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del vertice dal 13 giugno. Di incantevoli borghi, mete imperdibili ed eccellenze enogastronomiche, la Puglia accoglierà i Capi di Stato con le loro delegazioni durante i tre giorni dell’appuntamento mondiale.

La prima cena istituzionale sarà servita nel Castello Svevo di Brindisi, città che per l’occasione gestirà la complessa macchina della sicurezza anche chiudendo le scuole e rimandando gli esami. Un vertice che dialogherà anche sull’importanza dell’Intelligenza Artificiale e per la prima volta nella storia vedrà coinvolto Papa Francesco. Strade da migliorare, dunque e zone rosse di sicurezza da istituire: quanto impatterà il G7 sul territorio pugliese? Roberta Ammendola, dagli studi di Saxa Rubra, farà il punto con Mimmo Mazza, Direttore della Gazzetta del Mezzogiorno e Enzo Carella, Presidente Federterziario Turismo.

E si parlerà ancora di borghi e piccoli paesi sparsi nel territorio italiano ma questa volta come ‘anima’ della transazione ecologica nell’affrontare una delle sfide del nuovo millennio, la lotta alla decarbonizzazione con un nuovo alleato, le comunità energetiche: organizzazioni pubbliche e private volte a promuovere la produzione, condivisione e il consumo dell’energia rinnovabile tra i membri di comunità che possono essere formate da piccole e medie imprese, enti locali o dagli stessi cittadini.

La Germania vanta il numero più alto di comunità energiche sul proprio territorio, 1750, seguita da Danimarca, 700 e Paesi Bassi con 500. In Italia, con circa 154 forme di energia condivisa, il governo con il Decreto CER dello scorso gennaio ha messo a disposizione tariffe incentivanti a favore di chi vuole entrare a far parte di questa svolta. Roberta Ammendola dialogherà con Anna Migliorati, giornalista e Maurizio Delfanti, docente di sistemi elettrici – Politecnico Milano.

Si continuerà a parlare di energia anche con Gianluca Timpone, commercialista, che, all’interno di “Sportello Italia”, affronterà il tema dell’autosufficienza energetica prossimo obbiettivo europeo per le abitazioni. Regole, benefici e divieti di queste case green.

Chiusura di puntata, poi, con la dedica musicale ai Pooh, storia della musica italiana, prossimi alla tournée estiva già sold-out. Stefano Palatresi, al pianoforte, intonerà i loro più grandi successi.

