Senado EEUU rechaza de nuevo ley de seguridad fronteriza

WASHINGTON.-El Senado de Estados Unidos rechazó por segunda vez este jueves un proyecto de ley que buscaba limitar el número de inmigrantes a los que se les permite solicitar asilo en la frontera con México.

La propuesta, que fracasó con 43 votos a favor y 50 en contra, fue presentada por los senadores demócratas y bloqueada nuevamente por los legisladores republicanos, que en febrero pasado la vetaron con una votación de 49 a 50, lejos de los 60 votos que necesitaba para ser aprobada.

Tras la votación, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que acusó a los republicanos de poner sus prioridades políticas por encima de la «seguridad nacional».

«A los congresistas republicanos no les importa proteger la frontera o arreglar el sistema de inmigración de este país. Si lo hicieran, hubieran votado por la aplicación de la ley fronteriza más estricta de la historia»,dijo el presidente Joe Biden, quien aspira a la reelección en las presidenciales de noviembre.

Por su parte, el senador republicano por Kansas, Roger Marshall, indicó que “la razón por la que el proyecto de ley del Senado sobre ‘fronteras’ no fue aprobado” desde la primera vez, “es porque en realidad no asegura la frontera sino que otorga amnistía a miles de extranjeros ilegales”. Por tal motivo, instó a la población a no dejarse “engañar” por los demócratas.

El proyecto legal había sido fue negociado por un grupo de senadores republicanos y demócratas a finales del año pasado, como parte de un acuerdo para obtener el apoyo de los conservadores para aprobar desembolsos a los Gobiernos de Ucrania e Israel.

No obstante, el expresidente y candidato republicano a la presidencia Donald Trump pidió a los senadores que se opusieran.

Redacción Caracas