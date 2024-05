MADRID. – Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla procedura di risarcimento alla Russia e alla Banca Centrale russa “per i danni causati alla Russia dalle azioni ostili degli Stati Uniti”. Secondo il decreto, le proprietà americane in Russia possono essere utilizzate per risarcire i danni derivanti dal sequestro di proprietà russe negli Stati Uniti.

Secondo il decreto, le proprietà americane in Russia possono essere utilizzate per risarcire i danni derivanti dal sequestro di proprietà russe negli Stati Uniti. Il decreto si basa sulle leggi federali che disciplinano le "misure economiche speciali e misure coercitive" e che attengono al contrasto delle "misure di influenza" relative alle "azioni ostili degli Stati Uniti d'America e di altri stati stranieri". In base a teli normative, il leader del Cremlino ha incaricato il governo di istituire una procedura speciale per il risarcimento dei danni.

Il decreto rileva che per il risarcimento del danno possono essere utilizzati: beni mobili e immobili degli Stati Uniti o di cittadini statunitensi; titoli di proprietà degli Stati Uniti o di sue persone, quote del capitale autorizzato di persone giuridiche russe; diritti di proprietà posseduti dagli Stati Uniti o dai suoi cittadini. Secondo il documento, entro quattro mesi il governo dovrà apportare modifiche alla legislazione russa finalizzate all’attuazione del decreto. Il decreto entra in vigore da oggi.