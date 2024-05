Ucraina, da Londra altri 150 milioni di sterline a Kiev

MADRID. – La Gran Bretagna ha reso operativo un pacchetto di aiuti militari del valore di 150 milioni di sterline (oltre 190 milioni di dollari) per rafforzare le difese aeree e marittime ucraine. Lo ha reso noto il ministro della Difesa britannico, Grant Shepps.

“Il Fondo internazionale per l’Ucraina fornisce un sostegno vitale alle forze armate ucraine per soddisfare le loro urgenti esigenze di risorse. Ciò include più sistemi di difesa aerea per proteggere la popolazione civile e le infrastrutture dell’Ucraina, nonché capacità marittime per rafforzare la Marina”, ha affermato Shepps.

Il ministro ha chiarito che il Regno Unito, insieme ai suoi alleati, ha inviato radar di difesa aerea, esche e sistemi di guerra elettronica per un valore di 70 milioni di sterline. Nel frattempo, altri 80 milioni di sterline sono stati destinati a piccole imbarcazioni, droni da ricognizione e veicoli di superficie senza pilota. La Gran Bretagna è il maggiore donatore europeo di aiuti all’Ucraina: il paese ha già stanziato 500 milioni di sterline.

Gli stanziamenti britannici erano stati auspicati a più riprese dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per il quale “La Russia sta approfittando della mancanza di difesa antiaerea in Ucraina per aumentare i suoi attacchi su Kharkiv (nord-est)”. “Questa debolezza – ha scritto Zelensky su X – non è nostra, ma del mondo, che da tre anni non osa trattare i terroristi come meritano”.

L’annuncio degli aiuti di Londra giunge mentre Mosca rivendica la conquista di Andreevka nell’oblast di Donetsk, come ha riferito il Ministero della Difesa russo. “Le unità del Gruppo di forze del Sud, a seguito di azioni attive, hanno liberato il villaggio di Andreevka della Repubblica popolare di Donetsk e hanno anche migliorato la situazione in prima linea”, viene sottolineato in una nota. Ieri era stata annunciata la cattura del villaggio vicino, Klichtchiïvka.