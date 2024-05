Atalanta, impresa storica: l’Europa League torna in Italia

MADRID. – Una notte storica, magica, indimenticabile: l’Europa League è dell’Atalanta, e torna in Italia dopo molti anni. A Dublino, sede scelta dall’Uefa per la finale, il cielo si colora di nerazzurro: battuto 3-0 il Bayer Leverkusen grazie a una fantastica tripletta di Lookman e a una grandissima prova di tutta la squadra. Il sogno è realtà: la coppa, la prima storica coppa europea, arriva a Bergamo ed entra nella bacheca nerazzurra.

Gara da subito intensa e da emozioni forti con i nerazzurri che partono bene e dopo un colpo di testa di Scamacca rimpallato da un difensore, sbloccano la partita al 12′: combinazione a destra che libera Zappacosta al cross, chiusura vincente di Lookman sul secondo palo per l’1-0. Al 26′ arriva anche il raddoppio: Lookman recupera palla sulla trequarti, si libera con un tunnel di un difensore e batte Kovar con un destro a giro angolato per il 2-0.

Musso è attento al 35′ sul tentativo di pallonetto di Grimaldo, ma al 43′ sono ancora i nerazzurri pericolosi, stavolta con De Ketelaere che si accentra e calcia col mancino trovando la risposta di Kovar. L’ultimo tentativo del primo tempo arriva al primo minuto di recupero ma la conclusione di Xhaka sfila sul fondo.

Nella ripresa aumenta la spinta del Bayer Leverkusen. Al 59′ Frimpong arriva sul cross respinto da Musso, ma la girata è alta. Ma i nerazzurri controllano la partita, si difendono con ordine e combattono su ogni pallone. E al 76′ arriva anche il terzo gol ed è ancora Lookman, servito da Scamacca a confezionarlo: dribbling secco e sinistro sotto l’incrocio più lontano che fa partire la festa dei migliaia di tifosi atalantini arrivati a Dublino. È il gol che chiude la partita e manda in trionfo l’Atalanta.

“Credo che abbiamo scritto la storia, anche per il modo in cui abbiamo vinto, straordinario: abbiamo ripetuto Liverpool e Lisbona – dice a Sky l’allenatore Giampiero Gasperini, ripercorrendo il cammino verso la finale della sua Atalanta – Lo Sporting ha vinto il campionato, quando abbiamo affrontato il Liverpool era primo in Premier. Incredibile. I ragazzi sono stati straordinari, una prestazione memorabile”.

Il Bayer sembrava invincibile, o almeno così era arrivato a Dublino: “Sì, ma è senza ombra di dubbio una vittoria meritata anche nel punteggio. Siamo felicissimi, vincere l’Europa League è una grandissima impresa”.