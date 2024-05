La decisione di Spagna, Irlanda e Svezia di riconoscere lo Stato palestinese provoca un terremoto politico

Israele chiama a consulta gli ambasciatori di Irlanda Norvegia e Spagna

MADRID – Le reazioni all’annuncio di Spagna, Irlanda e Norvegia di riconoscere lo Stato palestinese non si sono fatte attendere. La risposta del governo israeliano è stata immediata. Il ministero degli Esteri ha richiamato l’Ambasciatrice in Spagna, Rodica Radian-Gordon, e convocato d’urgenza il capo della missione diplomatica spagnola. Stesso atteggiamento nei confronti di Irlanda e Norvegia.

Radian- Gordon, Ambasciatrice d’Israele in Spagna, aveva già concluso la sua missione diplomatica e comunque avrebbe lasciato il paese a fine primavera o inizio autunno. Il ministero degli Esteri israeliano aveva già nominato colui che l’avrebbe sostituita: Zvi Vapini., diplomatico navigato, che tra i vari incarichi ha avuto quello di Consigliere per gli affari internazionale del presidente Isaac Herzog. Adesso Vapini non lascerà il suo Paese, fino a nuovi ordini.

Anche se energica ed emotiva, è evidente che la reazione israeliana è stata lungamente meditata. D’altronde, il presidente Sánchez da tempo ormai aveva informato, senza rendere nota la data ufficiale, che il riconoscimento dello Stato palestinese era imminente.

La decisione del presidente Sánchez ha colto di sorpresa i rappresentanti dell’opposizione conservatrice. Infatti, ha coinciso con un clima politico arroventato dalla polemica esplosa grazie alle dichiarazioni inopportune del ministro del Trasporto spagnolo, Óscar Puente. E poi alimentata dal presidente argentino, Javier Milei che, al definire “corrotta” la moglie del capo del Governo, anziché gettare acqua sul fuoco ha contribuito ad alimentarlo.

Nelle ultime settimane, il presidente del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, non si è manifestato né contro né a favore dello Stato palestinese. Ma pare che già prima nel 2014, era a favore dello Stato palestinese.

Nel corso di un’audizione alla Camera, il capo dell’opposizione, si è chiesto: “perché riconoscere la Palestina senza consenso all’interno dell’UE?”. Ha quindi chiesto al capo del Governo:

“Cosa riconoscerai? Quale territorio? Sotto quale regime politico? Chi sarà il tuo interlocutore? Hamas?”.

Dal canto suo, il presidente di Vox, Santiago Abascal, ha criticato la decisione del presidente Sánchez. Ha accusato il governo di mettere allo stessa livello i terroristi di Hamas e lo stato democratico d’Israele.

Anche la Casa Bianca ha manifestato il suo disaccordo sulla decisione di Spagna, Irlanda e Norvegia. Stando ad uno dei portavoce del Consiglio di Sicurezza, il presidente Joe Biden è sempre stato “un acerrimo sostenitore di una soluzione a due Stati”. Ma ha anche affermato che il presidente è convinto che la soluzione deve essere raggiunta attraverso negoziati diplomatici diretti tra le parti. Quindi, “non attraverso il riconoscimento unilaterale”.

Soddisfazione, invece, nel mondo arabo. Il presidente palestinese Mahmoud Abbas, che guida l’Autorità nazionale palestinese, ha accolto con favore la decisione di Spagna, Irlanda e Norvegia. La considera un passo importante verso la soluzione del conflitto

Dal canto suo, la Lega Araba, composta da 22 Stati, ha accolto l’annuncio con “gratitudine”. E ha invitato gli altri Paesi della comunità internazionale a seguire “l’esempio”.

Anche l’Italia ha detto la sua sull’argomento. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha commentato che il paese “è favorevole alla nascita di uno Stato palestinese”. Ma ha precisato che la sua nascita non può essere il prodotto di un processo frettoloso.

“I passi che servono solo a creare tensione – ha dichiarato – sono inutili”,

Dal canto suo, la Francia temporeggia. Il riconoscimento della Palestina , riferiscono fonti del governo, “non è un tabù” ma, sostengono, deve essere fatto “al momento giusto” perché “sia decisivo”.

In totale sono 140 i paesi che riconoscono lo Stato palestinese. Di questi, otto sono europei (Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria, Cipro e Svezia)

