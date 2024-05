Papa Francesco: “Tempo di guerra mondiale, preghiamo per la pace”

MADRID. – La pace per i conflitti sotto i riflettori e per quelli lontani dai media. Papa Francesco, nell’udienza generale del mercoledì tiene nuovamente accesi i riflettori sulle zone del mondo che vivono tensioni e difficoltà: “Abbiamo bisogno di pace. Il mondo è in guerra. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina che sta soffrendo tanto. Non dimentichiamo la Palestina e Israele: che si fermi, questa guerra”, dice il Pontefice, aggiungendo poi come sempre un pensiero per il Myanmar e per i tanti Paesi in guerra: “sogna pregare per la pace in questo tempo di guerra mondiale”

L’umiltà, base della vita cristiana

La catechesi è invece incentrata sull’umiltà, che Papa Francesco definisce una virtù “alla base della vita cristiana”. “Essa – dice il Pontefice – è la grande antagonista del più mortale tra i vizi, vale a dire la superbia. Mentre l’orgoglio e la superbia gonfiano il cuore umano, facendoci apparire più di quello che siamo, l’umiltà riporta tutto nella giusta dimensione: siamo creature meravigliose ma limitate, con pregi e difetti”.

Il Papa sottolinea come il cuore umano abbia spesso “deliri di onnipotenza” guidati proprio dalla superbia e invece, spiega, è necessario custodire in ciascuno la percezione della propria piccolezza. Questo può avvenire, per esempio “contemplando” un cielo stellato, creazione di Dio. E cita il salmo 8: “Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi?”.

Le beatitudini come modello

Inevitabilmente il riferimento va all’esempio più immediato nel Vangelo quando si parla di umiltà, ovvero il celebre discorso delle Beatitudini: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”. Questa prima Beatitudine, dice Papa Francesco “sta alla base alla base di quelle che seguono: infatti la mitezza, la misericordia, la purezza di cuore nascono da quel senso interiore di piccolezza. L’umiltà è la porta d’ingresso di tutte le virtù”.