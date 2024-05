Calcio a 5: tra oggi e venerdì le semifinali del “Torneo Lega FV Calcetto COM.IT.ES”

CARACAS. – Il cosiddetto “Campo Azul” del Centro Italiano Venezolano di Caracas oggi e venerdì tornerò a fare da cornice al “Torneo Lega FV Calcetto COM.IT.ES”, questa volta per le semifinali e finali.

Le prime a scendere in campo saranno le categorie Under 14 di Bolívar y Garibaldi, Nuestra Señora de Pompei, Patria e San Francisco che oggi lotteranno per un posto per la finalissima di sabato.

Il match che alzerá il sipario sará quello tra Pompei e Bolívar e Garibaldi: calcio d’inizio alle 15:30. I “Pompeiani” si sono qualificati per questa fase con due vittorie (7-1 al San Francisco e 1-8 al Codazzi) in altrettante gare disputate, mentre i “Próceres” grazie ad una vittoria (3-2 al San Marco Evangelista) ed una sconfitta (1-2 con il Patria)

Nell’altra semifinale, categoria Under 14, si affronteranno Patria e San Francisco: fischio d’inizio alle 16:30.

I “Patrioti” hanno vinto le due gare disputate nella fase a gironi: 3-1 al San Marco e 1-2 con il Bolívar y Garibaldi. Mentre i “presepai” hanno chiuso il girone A con una vittoria (2-4 con il Codazzi) ed una sconfitta (7-1 con la Pompei).

Per queste due sfide é stata designata la terna Yeiner Arismendi (A1), Carlos Mejías (A2) y Leonardo Cleer A3).

L’Under 18 scenderá in campo venerdí con le sfide San Francisco de Asís vs. San Marcos Evangelista e Bolívar y Garibaldi vs. Nuestra Señora de Pompei.

Alle 15:30, si affronteranno “Presepai” e i “Fondatori della Chiesa di Alessandria”. I “francescani” hanno ottenuto due vittorie nella fase a gironi: 5-2 contro Pompei e Agustín Codazzi). Dal canto suo, il San Marcos ha ottenuto un pareggio (2-2 con il Patria) ed una sconfitta (5-1 con il Bolívar y Garibaldi).



A calare il sipario della categoria Under 18 sará il confronto Bolívar y Garibaldi vs. Nuestra Señora de Pompei: inizio alle 16:30.

I “proceres” hanno chiuso a punteggio pieno: 5-3 con il San Marcos e 5-1 contro il Patria. I “pompeiani” hanno ottenuto un pareggio (1-1 con la Codazzi) e un ko (2-5 con il San Francisco).

Nelle due gare a dettare legge ci penseranno Joiskel Aguilar (A1), Diego Pabón (A2) y Carlos Mejías (A3).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)