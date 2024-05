Rai Italia, 23 maggio: A Casa Italia le sfide del futuro dei superyacht Made in Italy

ìDal periodo d’oro dell’industria italiana delle navi da diporto al voto dei giovani per le prossime elezioni europee, questi i temi con cui partirà la puntata di Casa Italia in onda domani 23 maggio su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

Cresce nel mondo il mercato del lusso, un sogno per tanti ma una realtà per pochi, con i superyacht, combinato di ingegneria navale, bellezza, design e comfort. L’Italia è leader assoluto nella produzione con oltre il 50% del Global Order Book mondiale, con un fatturato, solo nel 2023, superiore agli 8 miliardi di euro, e un valore di export di +15,9% rispetto al 2022. L’eccellenza del Made in Italy, nella progettazione e nella cantieristica delle imbarcazioni da diporto è la scelta di grandi acquirenti dagli Stati Uniti agli Emirati Arabi.

A guidare l’innovazione del settore ci pensa l’opera della maison italiana della nautica di lusso, con un superyacht di 50 metri, il più lungo al mondo, a impatto zero, alimentato con ‘reformer fuel cell’ a metanolo verde. Roberta Ammendola ne parlerà con Antonio Macaluso, giornalista, Piero Formenti, Residente Confindustria Nautica e Francesca Attuoni, Interior Designer nautico.

Si tornerà ad affrontare il tema del voto alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno soprattutto da parte delle giovani generazioni a cui è rivolta particolare attenzione in quanto eredi e traghettatori della democrazia, della libertà e della stabilità. E dall’Unione Europea arriva la ricerca di stabilire con i giovani maggiore confidenza non deludendo le loro aspettative e creando nuove concrete opportunità. Roberta Ammendola farà il punto con Michele Sciscioli, Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Si passerà, poi, a parlare di “portafoglio digitale”, nella rubrica ‘Sportello Italia’, con Lorenza Morello, giurista d’impresa. In attesa che diventi operativo entro l’anno, scopriremo, quali informazioni conterrà, come ottenerlo e quali gli obbiettivi per il futuro digitale della gestione dell’identità.

Volta pagina sulla moda siciliana, dalla splendida cornice di Taormina si parlerà di tendenze partendo dall’intervista a Marco De Vincenzo, Direttore Creativo, per raccontare la raffinatezza e la capacità tutta isolana di connettersi con le altre culture. Fabiana Giacomotti dialogherà con due imprenditori, Mario Dell’Oglio e Paolo Longhitano.

