Emigrazione, in un docufilm la storia dei bambini clandestini in Svizzera

MADRID. - Nel secondo dopoguerra più di 2 milioni di italiani emigrarono in Svizzera, dove la legge allora in vigore non prevedeva il ricongiungimento familiare. Di fatto era vietato per i lavoratori emigranti portare i figli con sé: circa 50 mila i bambini coinvolti, che hanno vissuto nascosti in casa, senza poter andare a scuola, uscire e giocare. Tra quei bambini anche un deputato di questa legislatura, Toni Ricciardi, storico dell’emigrazione presso l’Università di Ginevra.

Un vicenda che termina solo nel 2002, quando il Trattato di Schenghen fa calare il sipario sullo . . .

