Una “giornata” per riflettere sulle relazioni scientifiche tra Italia e Spagna

MADRID – Una tavola rotonda per analizzare lo stato delle relazioni nell’ambito scientifico tra Italia e Spagna. E un’occasione per incontrare alcuni dei tanti brillanti ricercatori e scienziati italiani assai apprezzati dalla comunità scientifica spagnola per le loro attività negli enti pubblici, nelle istituzioni private e negli atenei spagnoli. La “Giornata del Ricercatore Italiano in Spagna”, organizzata dall’Addetto scientifico dell’Ambasciata d’Italia, Sergio Scopetta, rientra nell’ambito delle iniziative promosse per la “Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo”.

La Spagna, da anni ormai, è una meta ambita dei ricercatori italiani. Nella penisola iberica trovano un’ambiente scientifico in continuo fermento. E, soprattutto, le condizioni favorevoli allo sviluppo delle proprie idee. È per questo che la comunità scientifica italiana è assai numerosa e in continua crescita. Oggi, occupa posizioni di responsabilità e grande prestigio in una società assai competitiva.

La “Giornata del Ricercatore Italiano in Spagna” non solo permetterà di conoscere scienziati considerati eccellenti dall’“European Research Council”, come ad esempio S. Affò, E. Aurino, M. Baroni, S. Biagetti, S. Discetti, D. Fiore, L. Fornaro, U. Lombardo, M. Pansera, L. Pascali, M. Prato, M. Toffolo; ma anche di assistere alla tavola rotonda nel corso della quale la presidente del “Consejo Superior de Investigaciones Científicas”(CSIC), Eloísa Del Pino, e la Presidente del CNR, Maria Chiara Carrozza, faranno un bilancio sullo stato degli scambi scientifici tra Italia e Spagna e rifletteranno su come meglio intervenire per migliorarli e arricchirli.

L’evento, in programma giovedì 23 maggio alle 18:00, si terrà nel “Palazzo di Amboage”, sede dell’Ambasciata d’Italia in Spagna.

Redazione Madrid