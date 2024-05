Gobierno de Ortega ordena cerco policial a casa de su hermano Humberto

CARACAS – El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua impuso un cerco policial en la residencia de su hermano Humberto, en las afueras de Managua, tras las declaraciones formuladas sobre su gobierno y una eventual sucesión en el poder.

El general retirado Humberto Ortega, quien fue fundador del Ejército Popular Sandinista en 1979, al que dirigió hasta 1995, informó a medios locales que la policía mantiene rodeada su residencia desde la noche del domingo y lo despojó de sus computadoras y teléfonos móviles, y que lo citaron a una entrevista.

La medida coercitiva llegó tras la publicación de una entrevista con el medio argentino Infobae, en la que aseguró que el poder “dictatorial” del mandatario, de 78 años, “no tiene sucesores” dentro de su familia y el sandinismo, y que tras su muerte deberá haber elecciones.

“El partido actualmente no tiene repuesto. Están ahí, no por una mística, sino por estar ahí como funcionarios, muchos queriendo hacer bien, pero más que todo, teniendo beneficios de esa participación gubernamental y política. Si falta Daniel Ortega, para mí, Humberto Ortega, no hay posibilidad de que nadie de ese grupo de poder pueda ejercer la influencia frente a un proceso”, señaló Humberto Ortega.

El general descartó de plano que la vicepresidenta y esposa del mandatario, Rosario Murillo, pueda ser la sucesora, así como otros miembros de la familia.

“Nadie. Nadie. No quiero mencionar a nadie en particular. Sin Daniel no hay nadie, porque, con todo y todo, Daniel es el único líder, histórico, que aún conserva los créditos de esa lucha (política). Sin Daniel veo muy difícil que haya unos dos o tres que se junten”, indicó al ser consultado al respecto

“Mucho menos uno en particular, y más difícil en la familia. Hijos que no han tenido el acumulado de una lucha política. Ni Somoza pudo establecer a su hijo. Con la ausencia de Daniel sería muy frágil sostener todo lo que hasta ahora ha logrado sostener con gran esfuerzo y con enormes complejidades”, razonó.

Según fuentes extraoficiales reportadas por la prensa, la medida habría sido ordenada por la vicepresidenta Murillo contra Humberto Ortega, quien “aunque no estaba detenido, ni en casa por cárcel”, debía comunicar “cualquier movimiento que vaya a realizar”.

Redacción Caracas