Serie A, rimonta e pari incredibile della Juve col Bologna. Atalanta in Champions. Retrocede il Sassuolo

MADRID. – Penultima giornata di campionato in Serie A con le emozioni (e le delusioni) che non sono di certo mancate, con i responsi definitivi che, in attesa dell’ultima recita di domenica prossima, continuano a fioccare: l’Atalanta è matematicamente in Champions e raggiunge Inter (campione d’Italia), Milan, Bologna e Juventus. In coda, già certa la retrocessione della Salernitana, si aggiunge anche quella del Sassuolo, con il Verona e il Cagliari che festeggiano la salvezza.

A Bologna festival del gol: rossoblù avanti 3-0, poi la rimonta della Juve

Nei posticipi di ieri sera, al Dall’Ara si è giocato un interessante Bologna-Juventus, con le due squadre (già in Champions) che si contendevano il terzo posto in 90 minuti che si preannunciavano frizzanti. Nei bianconeri, prima panchina per Paolo Montero, dopo l’esonero di Massimiliano Allegri. E le aspettative non sono andate disattese, in un match incredibile e dalle mille emozioni.

Dopo appena dieci minuti il Bologna di Thiago Motta (probabile prossimo tecnico proprio della Juventus) si portava sul 2-0, con le reti di Calafiori e Castro. In apertura di ripresa e sotto una pioggia battente, ecco il tris ancora di Calafiori, difensore goleador. La prima di Montero sembrava un flop, quando ecco l’incredibile riscossa juventina.

I bianconeri (freschi vincitori della Coppa Italia), prima accorciavano con Chiesa al 76’ e poi si portavano sul 3-2 grazie ad una splendida punizione di Milik all’83’. Un minuto più tardi, ecco il 3-3 di Yildiz per il più rocambolesco dei pareggi. Le due squadre rimangono appaiate al terzo posto con 68 punti.

Inter, pari in extremis. Lukaku fa arrivare la Roma prima della Lazio

Domenica pomeriggio a San Siro la festa nerazzurra per la conquista del 20° titolo nazionale è continuata, sia in campo che sugli spalti, con tanti tifosi vip invitati per tributare il giusto applauso alla formazione campione, alla quale è stata consegnata la Coppa dello Scudetto. Sul terreno di gioco, un’Inter un po’ distratta ha faticato per pareggiare contro la Lazio settima in classifica (andata in vantaggio nel primo tempo con Kamada) ed è stata salvata da un colpo di testa di Dumfries a 3 minuti dalla fine.

Il pari della squadra di Inzaghi è tuttavia meritatissimo, visto i quattro miracoli compiuti dal portiere avversario Provedel e al clamoroso palo colto da Lautaro (1-1). Il risultato è negativo per gli ospiti laziali, che finiscono matematicamente sotto la Roma (manca una giornata ma sono perdenti negli scontri diretti) e non hanno più alcuna speranza neppure di entrare in Champions League.

Speranza che invece la Roma nutre ancora, dopo il successo sofferto ma meritato contro il Genoa per 1-0 (Lukaku a dieci dalla fine e con la squadra in inferiorità numerica per l’espulsione di Paredes). Per i giallorossi, sarà decisivo il piazzamento finale in campionato dell’Atalanta e l’eventuale successo orobico nella finale di Europa League contro il Beyer Leverkusen. Tra Fiorentina e Napoli, invece, un pari che non serve a nessuno (2-2), con i partenopei che vengono superati dal Torino e rischiano concretamente di non andare neppure in Europa.