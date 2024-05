Gemelli Diversi: Comunidad Valenciana ed Emilia-Romagna. Diversi territori uniti da un DNA comune

Michele Rossi, nato a Ferrara (Italia), è laureato in Scienze Giuridiche (Università di Ferrara) e ha conseguito un Master in Relazioni Internazionali (Università Cattolica di Avila). Professionalmente ha esperienza pluriennale internazionale (Italia, Spagna, Cile tra gli altri) in vari settori (legale, commerciale, finanziario). Attualmente collabora con diverse aziende, dedicandosi principalmente a temi di sviluppo commerciale, relazioni istituzionali e internazionalizzazione. Fondatore e primo Presidente di AS.ER.ES.-Associazione Emiliano-Romagnoli in Spagna, dal 2020 ricopre anche il ruolo istituzionale di Consultore per l’organo della “Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo”, essendo responsabile della supervisione di diversi Paesi tra cui la Spagna, Portogallo, Romania e Moldavia. Nel 2023 è stato insignito a Madrid del “Premio all’Italianità nella Categoria Associazionismo”.