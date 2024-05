Liga Monumental: l’italo-venezuelano Cichero giocherà con i Vergatarios Fútbol Club

CARACAS. – Tra meno di una settimana si accenderanno i riflettori dello stadio La Riconada per la prima edizione della Liga Monumental. Ogni giorno gli organizzatori ci regalano sorprese e nuovi campioni che scenderanno in campo per incantarci con le loro genialitá. Tra i nuovi innesti l’italo-venezuelano Alejandro Cichero che giocherá con i Vergatarios, team dove ritroverá suo fratello Gabriel.

Alejandro Cichero lo potremmo definire una sorta di collezionista di trofei in giro per il mondo. Il difensore classe 1977, ha dato i suoi primi calci sui campetti del Centro Italiano Venezolano di Caracas. Con il club di Prados del Este ha vinto la “Liga de Criollitos César del Vecchio” nella stagione 1996-1997. Poi il salto tra i professionisti giocando con gli uruguaiani del Nacional con cui ha vinto il Torneo Apertura nel 2004.

Il suo talento l’ha portato a giocare con i bulgari del Lietex Lovech. Con gli “Oranzhevite” (gli arancioni) ha vinto due coppe bulgare nelle stagioni 2004 e 2008.

Cichero é volato poi in Cina dove ha difeso la maglia del Shandong Luneng. Con il “Taishan Dui” (la squadra del Monte Tai) ha vinto lo scudetto nel 2008.

Alejandro Cichero é tornato in Venezuela per giocare con il Caracas. Con i “Rojos del Ávila” era tra i protagonisti del famoso “30 maggio 2010” giorno in cui il Caracas superò per 1 – 4 il Deportivo Táchira nello stadio Pueblo Nuevo. Quel giorno suo fratello Gabriel mise a segno un gol da cineteca.

Nel 2011, si trasferisce al Millonrios che allora era allenato dal mister venezuelano Richard Páez vincendo la “Copa de Colombia”.

Completa la sua lista di trofei il Torneo Iberico vinto con il CIV di Caracas. Alejandro Cichero non solo era un abile difensore, ma anche un ottimo elemento all’ora di attaccare.

Sará che Alejandro Cichero metterá un nuovo trofeo nella sua bacheca personale?

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)