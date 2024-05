Lutto nel giornalismo, è morto Franco Di Mare

MADRID. – È morto Franco Di Mare. Alla fine di aprile il giornalista e conduttore televisivo, di 68 anni, aveva rivelato di avere un mesotelioma, un tumore molto aggressivo il cui insorgere aveva messo in relazione alla sua attività di inviato di guerra. “Il mesotelioma – aveva spiegato – è causato dall’aver respirato le particelle di amianto presenti nell’aria, una malattia che può avere un’incubazione lunghissima, fino a 30 anni, e quando si manifesta è troppo tardi, non si guarisce anche se la scienza va sempre avanti”.

Di Mare si era sposato ieri dopo otto anni di fidanzamento con Giulia Berdini, classe 1991, che lavora per una società di ristorazione. La loro relazione è nata nella sede Rai di Saxa Rubra, dove lei era responsabile del catering del bar interno. Di Mare lascia anche una figlia, Stella, adottata a 10 mesi di vita quando il giornalista era inviato di guerra a Sarajevo.

“Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari, oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie”. Questa la nota della famiglia del giornalista Rai scomparso quest’oggi.

“La scomparsa di Franco Di Mare è per la Rai, per la quale si è sempre speso con passione e professionalità, motivo di profondo dolore, al quale si unisce la riconoscenza per quanto fatto nel corso della sua lunga carriera che lo ha spesso visto in prima linea per raccontare coraggiosamente i conflitti nel mondo.

Una passione che lo ha accompagnato anche nei programmi condotti successivamente, nei ruoli dirigenziali ricoperti e nell’esperienza del programma di inchiesta ‘Frontiere’ da lui condotto fino al 2023. Ai suoi familiari va il sincero cordoglio della presidente Marinella Soldi, a nome anche del Cda, dell’amministratore delegato Roberto Sergio, del direttore generale Gianpaolo Rossi e dell’Azienda tutta”: così una nota dell’ufficio stampa Rai.