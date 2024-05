Juve esonera Allegri: comportamenti non compatibili con valori club

MADRID. – La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile. “L’esonero – si legge in una nota del club – fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri”.

Con i bianconeri Allegri ha vinto cinque campionati italiani consecutivi (dal 2015 al 2019), 5 Coppe Italia (l’ultima mercoledì a Roma ) e due Supercoppe italiane (2015 e 2018), raggiungendo inoltre due finali di Champions League (2015 e 2017).

Questa mattina il tecnico toscano aveva diretto regolarmente l’allenamento alla Continassa. In giornata, Allegri si era chiarito con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, con cui c’era stato un alterco nell’accesso dopopartita di Juve-Lazio, che ha visto il tecnico prendere di mira anche la direzione di gara e il direttore sportivo della società bianconera, Cristiano Giuntoli.

“Con riferimento ai fatti avvenuti nel post gara di Atalanta-Juventus e riguardo al ‘botta e risposta’ mediatico tra loro intercorso ieri, l’allenatore Massimiliano Allegri ed il direttore di Tuttosport Guido Vaciago dichiarano che, dopo essersi parlati, hanno risolto l’incresciosa situazione che li ha riguardati ed hanno definito ogni loro questione con spirito di collaborazione e senso di responsabilità” si legge in una nota congiunta. (Roc)