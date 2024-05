Elezioni Europee, cinque seggi per il voto degli italiani residenti in Spagna

Venerdì 7 giugno e sabato 8 giugno gli elettori italiani residenti nella penisola iberica iscritti all’Aire potranno votare nei seggi allestiti a Madrid, La Coruña, Logroño, Malaga e Siviglia

MADRID – Dopo le elezioni in Catalogna, si avvicina un nuovo e importante appuntamento elettorale: il rinnovo del Parlamento Europeo. In questa occasione, potranno votare anche i cittadini italiani residenti all’estero.

In Spagna, i connazionali che non hanno optato per votare i candidati spagnoli potranno farlo per quelli della Madrepatria. Gli elettori iscritti all’Aire riceveranno l’apposito certificato elettorale spedito direttamente dal Ministero degli Interni con le indicazioni per andare a votare.

Come spiega con un comunicato la nostra Ambasciata, le elezioni avranno luogo venerdì 7 giugno, dalle 17:00 alle 22:00, e sabato 8 giugno, dalle 8:00 alle 18:00 a Madrid e dalle 8:00 alle 16:00 in quelli di Malaga, Siviglia, La Coruña e Logroño.

Nel comunicato si precisa che “per le elezioni europee non vi è il meccanismo di voto per corrispondenza, ma il più tradizionale voto ai seggi” istituiti a Madrid (Calle Ríos Rosas 57), La Coruña (Biblioteca Municipal Durán Loriga – Calle Durán Loriga 10, BJ), Logroño (Calle Gonzalo De Berceo, oficina 8 – Edificio de las Palmeras), Malaga (Calle Consejal Muñoz Cerván 3 – Modulo 3), Siviglia (Calle Fabiola, 10).

E si informa che è assolutamente vietato “il doppio voto, per chi ha optato per votare i candidati spagnoli”.

La nostra Ambasciata, nominati i presidenti dei seggi dalla Corte d’Appello, è ancora alla ricerca dei Segretari di seggio e degli scrutatori. I requisiti richiesti per proporsi quale componente di seggio, si legge nel portale della nostra Ambasciata sono:

“– essere cittadino italiano inserito nell’elenco degli elettori (anche temporanei) della circoscrizione consolare dell’Ambasciata a Madrid;

– possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado (Maturità o equipollente titolo estero) per i Presidenti e segretari, e scuola dell’obbligo per gli scrutatori;

– avere la padronanza della lingua italiana

– NON aver richiesto di votare per i candidati spagnoli al Parlamento Europeo (solo per i cittadini italiani);

– NON rientrare nelle categorie escluse elencate all’art. 38 del DPR 30 marzo 1957, n. 361;

– inoltre, per l’incarico di Presidente e per quello di segretario, è previsto un limite massimo di età di 70 anni”.

Il voto è libero e non obbligatorio. Secondo l’Art. 48 della Costituzione italiana è comunque l’“esercizio di un dovere civico”. Si tende a sottovalutare l’importanza delle elezioni europee. E pure è a Strasburgo dove si approvano le disposizioni di obbligatoria applicazione negli Stati membri dell’Unione. Quindi, dove si prendono decisioni che incidono sulla nostra quotidianità. I poteri e le competenze del Parlamento Europeo sono stati rafforzati dal Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009. Il Parlamento, in qualità di colegislatore, è un attore chiave nel panorama politico e istituzionale europeo e la sua influenza si ripercuote anche sulle relazioni con i paesi non membri dell’Unione.

Redazione Madrid