Formula1, Leclerc chiude al comando le prime libere a Imola

ROMA. – Gli aggiornamenti sulla SF-24 “Evo” sembrano dare subito gli effetti desiderati. La Ferrari fa subito la voce grossa nel GP di casa a Imola, con Leclerc che chiude al comando la prima sessione di prove libere in 1:16.990. Secondo Russell su Mercedes e poi l`altra Rossa di Sainz. Ferrari costante anche sul passo gara. In difficoltà la Red Bull, anche con Verstappen (quinto) che è finito per ben due volte sulla ghiaia con errori non certo usulai per lui. Si riparte alle 17 con le FP2.

(Adx /askanews)