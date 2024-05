Ucraina, Putin: “Mai rifiutato i negoziati, ma non accettiamo diktat”

MADRID. – “La Russia non ha mai rifiutato i negoziati sul conflitto ucraino”. Così questa mattina il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa a conclusione del secondo giorno della sua visita ufficiale in Cina. Il leader del Cremlino ha osservato che la Federazione Russa “sta esaminando” anche “ciò che sta accadendo intorno all’annunciato incontro in Svizzera sull’Ucraina”. Incontro al quale Mosca ha già annunciato che non parteciperà.

“Naturalmente – ha specificato Putin – non discuteremo nessuna formula scritta senza il nostro consenso, ma non abbiamo mai rifiutato i negoziati, a differenza della parte ucraina che si è ritirata dal processo negoziale”. Per Putin “Quale sia il significato di questo evento è chiaro: riunire quanti più paesi possibile, poi dichiarare che tutto è concordato e poi presentare” il risultato finale “alla Russia come una questione già risolta, come un ultimatum”.

Gli accordi raggiunti a Istanbul sull’Ucraina devono restare in vigore, in quanto “questa è una base per la trattativa”, ha detto il presidente russo. I rappresentanti di Kiev, ha sottolineato, “hanno siglato il documento stesso, ma il documento non è stato firmato. Eppure, esso resta il punto di partenza” per un confronto. Putin ha inoltre argomentato che le formule per la pace in Ucraina “basate su un pio desiderio e non sulla situazione reale non possono essere discusse”.

“Per molto tempo, quasi un mese e mezzo – ha aggiunto il presidente della Federazione russa – abbiamo negoziato con l’Ucraina prima a Minsk, poi a Istanbul. Abbiamo raggiunto alcuni compromessi, la parte ucraina ha firmato un estratto di questi documenti. . . Abbiamo lavorato su questo” mentre adesso, ha argomentato Putin, “dovremmo lavorare su formule basate su cosa? Sui desideri, e non sulla situazione reale? Questo è impossibile”.

Putin ha inoltre spiegato che, nell’ottica di una possibile ripresa dei negoziati, per la Russia “è importante la questione della legittimità del presidente dell’Ucraina” in quanto “dovranno essere firmati dei documenti”. In precedenza, il leader del Cremlino aveva affermato che la questione della legittimità di Zelensky “dovrebbe essere risolta dal sistema giuridico e politico dell’Ucraina”.

Per quanto riguarda l’offensiva scattata nel settore nordorientale del fronte, in particolare a Kharkiv, Putin ha osservato che “A causa del bombardamento delle zone residenziali di Belgorod da parte delle forze armate ucraine, la Russia è costretta a creare una zona di sicurezza sanitaria”.

A detta del presidente, gli ultimi sviluppi del conflitto avrebbero reso evidente a Kiev che insistere nelle operazioni belliche “non può funzionare” in quanto “non è possibile infliggere una sconfitta strategica alla Russia, e adesso se ne sono accorti”. Per questo “hanno lanciato un grido di soccorso” affinché venisse organizzata urgentemente la conferenza di pace in Svizzera.