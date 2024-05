Rouen: 29enne algerino ucciso mentre incendia una sinagoga

MADRID. – Ha tentato di dare fuoco a una sinagoga di Rouen, in Francia, ma è stato ucciso dalla polizia. Lo ha reso noto questa mattina il ministro degli Interni Gérald Darmanin secondo il quale l’attentatore sarebbe stato armato. “A Rouen – ha scritto Darmanin su X – gli agenti della polizia nazionale hanno neutralizzato questa mattina presto un individuo armato che voleva chiaramente appiccare il fuoco alla sinagoga della città. Mi congratulo con loro per la loro reattività e il loro coraggio”.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, l’uomo sarebbe stato armato con un coltello e una spranga di ferro. Brandendo tali oggetti, si sarebbe avvicinato agli agenti di polizia che hanno sparato. L’individuo è morto sul colpo. Da parte sua, il sindaco di Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, ha spiegato che “non ci sono state vittime oltre alla persona armata”. “Con questo attacco e questo tentativo di incendio alla sinagoga di Rouen, non è solo la comunità ebraica a essere colpita, ma l’intera città di Rouen è ferita e sotto shock”, ha aggiunto.

Il movente dell’accaduto non è stato ancora chiarito del tutto, anche se appare ovvia la matrice antisemita, probabilmente legata alla crisi di Gaza. Non è stata nemmeno appurata con esattezza l’identità del deceduto che secondo una fonte investigativa citata da Le Parisien, sarebbe un algerino di 29 anni, di nome Youcef C, soggetto a un ordine di espulsione da meno di un anno che non era stato possibile eseguire perché l’uomo “aveva presentato ricorso davanti ai tribunali amministrativi”.

Le autorità transalpine hanno registrato 366 atti antisemiti nei primi tre mesi del 2024, un aumento del 300% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ha affermato il primo ministro Gabriel Attal. Negli ultimi tre mesi del 2023 sono stati segnalati più di 1.200 atti antisemiti, ovvero tre volte di più rispetto all’intero 2022, ha affermato. “Stiamo assistendo a un’esplosione di odio”, ha dichiarato l’esponente dell’esecutivo.