Violano: (Civ-Caracas): “Centro Italiano Venezolano, 60 anni di storia della nostra collettività”

Il Presidente del maggiore sodalizio italo-venezuelano della capitale ci parla del passato, presente e futuro di un sogno che celebra i 60 anni di vita

MADRID – “Il Centro Italiano Venezolano fu fondato nel 1964 e mio padre ne divenne socio nel 1967. Avevo 8 anni quando cominciai a frequentarlo. Ricordo che all’inizio si entrava percorrendo una stradina non ancora asfaltata che conduceva ai campi di bocce. Qui il terreno era stato già spianato. L’Edificio “A”, quello in cui oggi si allenano le nostre ginnaste, era ancora in costruzione. C’era anche una casetta. È quella che oggi ospita il ‘Ristorante L’Angolo’. Forse non lo sai ma quel ristorante lo fondai nel ’90 insieme a Giulio Ciuffetelli”. Ne è passata di acqua sotto i ponti. I ricordi, come in un album di foto, si affollano nella sua mente tra nostalgia, emozioni e sentimenti remoti. Quel bambino è diventato adulto e, di quell’associazione italo-venezuelana che ha visto nascere, ne è diventato presidente. Antonio Violano ci parla del suo “Italo” che quest’anno compie 60 anni.

– A poco a poco – ci dice inseguendo i ricordi -, il Centro Italiano Venezolano cominciò a prendere forma, a crescere. S’inaugurarono le piscine, il primo campo da calcio… Io vi andavo i fine settimane e durante le vacanze. La domenica si stava al parco giochi o in piscina.

E intanto l’“Italo”, come lo chiamano con “cariño” i soci che lo frequentano, cresceva. Violano ricorda che, dall’area delle piscine sempre molto affollata, si osservava come avanzavano i lavori dell’attuale sede principale: l’enorme edificio che tutti coloro che transitano per l’”Autopista de Prados del Este” possono ammirare.

– La sua costruzione, per un difetto rilevato nel terreno, si fermò per anni. – spiega.

Allora l’Edificio, con il suo sistema di precompressione a cavi post-tesi e calcestruzzo armato precompresso che impiega la tensione della struttura per migliorarne la resistenza, fu oggetto di discussioni e polemiche. Ci fu chi consigliava di gettare tutto giù e di costruirne un altro, seguendo progetti architettonici meno ambiziosi e avanguardisti. Oggi, è considerato un gioiello dell’architettura moderna latino-americana.

Violano ci parla del vecchio campo da calcio, teatro di tante storiche sfide e oggi trasformato in un grande parco infantile, e del parcheggio accanto all’Edificio “A” con la sua indimenticabile tettoia a forma di aereo.

– Non so se ricordi la discoteca – commenta -. Era al lato delle bocce. Si accedeva ad essa attraverso dei gradini in cemento.

Era il punto di incontro dei giovani. Quel locale con la musica assordante fu testimone dei primi baci tra adolescenti, delle promesse di amore eterno e anche di tanti cuori infranti.

– A poco a poco – prosegue Violano – l’Italo si è andato trasformando. Sono stati costruiti i due campi da calcio, uno dedicato a Roberto Prosperi e l’altro a Giuseppe Pane. Durante la presidenza di Franco Castiglione fu ridisegnato il “parco infantile” con la sua “churuata” e il campo di pallacanestro fu riconvertito al “futsal” e alla pallavolo.

Ci dice, poi, che l’esecutivo presieduto da Carlos Villino, oggi presidente del Comites, ha provveduto a riscattare un terreno vicino al campo da calcio “Giuseppe Pane” per trasformarlo in campetti da calcio con erba artificiale.

Un punto d’incontro

Ai suoi inizi, il Centro Italiano Venezuelano è stato l’epicentro dell’italianità, insieme alla storica “Casa d’Italia”. I promotori dell’iniziativa, soprattutto il tenace Lorenzo Tomassi caparbio abruzzese doc, pensarono ad un luogo d’incontro, dove i tanti connazionali che avevano sfidato la sorte in cerca di una migliore qualità di vita, potessero ritrovarsi, prendere un caffè, giocare a scopa, briscola, a tressette, fare una partitella a bocce o dare quattro calci ad una palla. Doveva essere anche un luogo in cui conservare le proprie tradizioni, la propria cultura, la propria lingua. Insomma, nelle aspirazioni di chi lo ha fondato, doveva trasformarsi nello specchio di una comunità che cresceva orgogliosa delle proprie origini.

Oggi, il Centro Italiano Venezuelano è il riflesso di una collettività che è cambiata. Continua ad emozionarsi nell’ascoltare le note dell’Inno d’Italia, a seguire con passione le avventure della nazionale azzurra e ad esultare ad ogni trionfo della Ferrari ma… non è più quella dei pionieri. Ormai siamo alla terza generazione. I giovani continuano ad essere fieri delle proprie origini, come lo sono i genitori e come lo furono i nonni. Non si sentono meno italiani, ma certamente sono, molto più di loro, “cittadini del mondo”.

– Nei primi anni di vita, il nostro “Italo” era frequentato solamente da italiani – afferma Violano -. Si parlava poco o niente lo spagnolo. C’era chi parlava in italiano ma i più preferivano il dialetto della propria terra. Frequentare l’”Italo” – confessa – mi è servito a non dimenticare la lingua. Con il tempo è normale che tutto cambi. La vera trasformazione dell’”Italo” è iniziata negli anni ’90. Allora si cominciò a notare la presenza di tantissime coppie miste, di famiglie spagnole e crebbero i soci venezuelani. Così l’”Italo cominciò a trasformarsi in un “club” sempre più ricreativo e sportivo.

Assicura che l’attuale Giunta Direttiva fa il possibile per “conservare l’italianità” e, soprattutto, lo spirito e la filosofia con cui il Centro Italiano Venezuelano fu fondato ma , confessa con un sospiro, “non è facile”.

– Stiamo facendo di tutto per evitare che le nostre tradizioni vadano perse – ci dice -. Pensiamo di coinvolgere le associazioni regionali. Abbiamo cominciato con la “Festa di San Gabriele” organizzata con l’Associazione Abruzzese. Ho parlato con l’associazione siciliana e quella campana per rispolverare le cene regionali.

– Avete in programma iniziative particolari per festeggiare i 60 anni del sodalizio?

– Ci sarà una festa anniversario il 18 maggio – ci dice -. Vogliamo riprendere questa tradizione. Le nostre feste erano molto rinomate. In occasione dei 60 anni, avremo la famosa “Billo’s Caracas Boys”. Saranno nostri ospiti i rappresentanti del governo italiano in Venezuela. Prevediamo la presenza di circa 700 persone. In realtà, il 18 sera ci saranno due feste: quella nel salone principale e quella nella terrazza vicino alla piscina. Quest’ultima sarà una festa per i più giovani. Ci sarà anche il sorteggio di premi.

Nel Teatro Teresa Carreño e nella “Concha Acústica”

Non è tutto. Violano ci spiega che, in occasione delle celebrazioni dei 60 anni del Centro Italiano Venezolano, patrocinato dal CGIE, sarà presentato “Esteriore Brother”. Il quartetto siciliano, il 28 maggio, debutterà a Caracas, nella “Sala Ríos-Reyna” del Teatro Teresa Carreño, con un concerto in formato sinfonico. Anche l’organizzazione “Perilloroig Producciones” è stata coinvolta nelle celebrazioni per i 60 anni del sodalizio italo-venezuelano. Il 1º giugno a sera, nella “Concha Acústica” di “Colinas de Bello Monte”, si presenterà “Sanremo Sin Fronteras”, uno spettacolo musicale ideato dal tenore Andrés Perillo, che si rinnova ogni anno.

– Tra i nostri progetti – annuncia Violano – c’è anche il “Veglionissimo di Capodanno”. Era una tradizione del nostro Civ. Per alcuni anni è stato trascurato. L’anno scorso, il 29 dicembre, abbiamo organizzato “Quasi, quasi Capodanno”. Hanno assistito circa 600 persone. È stato un successo. Questo ci ha incoraggiati a rispolverare la vecchia tradizione del “Veglione”.

Lavori in corso e progetti futuri

Il Centro Italiano Venezuelano non ha mai smesso di rinnovarsi, di crescere, di trasformarsi col passare degli anni. Insomma, di adeguarsi alle esigenze dei soci e della società in continua evoluzione. È per questo che chiediamo a Violano di illustrarci i progetti futuri. Ce ne parla con entusiasmo ma anche con cautela.

– Progetti macro… – afferma – credo che siano sufficienti quelli conclusi o ancora in fase di realizzazione. Ora la Giunta Direttiva che presiedo vorrebbe dedicarsi alle riparazioni necessarie, alla manutenzione e a curare quei dettagli che a volte passano inosservati.

Sottolinea che il rivestimento della piscina olimpica è ormai concluso. E spiega che contemporaneamente a quei lavori ne sono stati realizzati altri per recuperare i depositi d’acqua nel terreno “Carlos Heny”.

– Bisogna curare ancora qualche dettaglio – ammette – ma il grosso è stato fatto.

Ci parla dell’area dedicata al “Padel”, sport molto di moda e molto praticato dai giovani. I soci iscritti “sono circa 700”

– Stiamo facendo quattro campi coperti di Padel – ci dice -. Il preventivo spese è cresciuto perché abbiamo dovuto abbattere il muro esistente, che non aveva fondamenta, per iniziare a costruirne un altro. Sarà alto 8 metri, l’altezza regolare per un campo di Padel. Il tetto sarà realizzato con materiali nuovi, poiché era impossibile riciclare quelli vecchi, ormai troppo logori.

E passa a parlare del tennis, che vive una “seconda giovinezza”. Senza nascondere la propria soddisfazione ci dice che sono oltre 400 i soci che giocano a tennis.

– Il progetto originale di ampliamento prevedeva di estendere l’area del tennis a circa mille 200 metri quadrati di superficie – ci informa-. Poi, grazie all’impegno di un amico, è stata ridisegnata l’area e ricalcolato il progetto. Spendendo un 60mila euro in più potremo avere circa 2.200 metri quadrati di superficie. Si potrà costruire il campo Nº 8 e portare a dimensioni regolari i campi 5, 6, e 7. Oggi il tennis è molto frequentato perché chi lo porta avanti è veramente bravo. E poi ci sono istruttori in gamba. Spero che con questo progetto si possano risolvere i problemi di spazio di cui il tennis ha sempre sofferto.

“A Cesare quel che è del Cesare”. Per concludere Violano sottolinea che se nel Centro Italiano Venezuelano oggi si realizzano progetti ambiziosi non è solo merito suo. Afferma, e ci tiene a ribadirlo, “che tutto è opera dell’impegno di un team che lavora con passione e serietà”.

– Il Centro Italiano Venezuelano – ci spiega – è una ruota. Se non costruisci qualcosa di buono, di attraente per motivare i soci a frequentarlo loro si allontanano e tanti sforzi diventano inutili. Resterebbero 21 ettari di terreno inutilizzati da mantenere. Se ci sono attività, se c’è la presenza sempre numerosa di soci e invitati, allora questa ruota gira. E tutti se ne beneficiano.

Mauro Bafile