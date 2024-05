Rai Italia, 20 maggio: A Casa Italia ‘sua Maestà’ il caffè

Dall’irrinunciabile rito del caffè all’Albachiara di Vasco Rossi, questi i temi della puntata di Casa Italia in onda lunedì 20 maggio su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

Con una multi-varietà di gusti e profumi riconosciuti in tutto il mondo, la tazzina di caffè ha vissuto un consumo in forte crescita negli ultimi anni, ma il suo prezzo, in Italia, continua a salire sfiorando 1,4 euro. I dati del Mimit segnalano un +14,9% negli ultimi tre anni, ma all’orizzonte si prevedono ulteriori rincari che mettono in crisi gli addetti ai lavori. E se gli standard italiani di qualità sono alti, a causa dell’impennata dell’inflazione, in Europa, i prezzi sono alle stelle, la qualità è spesso scadente, complice anche l’aumento dei costi dell’energia elettrica dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Ma l’allarme più pesante arriva dalla scarsa quantità di caffè a livello mondiale dopo i brutti raccolti in Brasile e Vietnam causa maltempo: anche i trasporti dall’Est Asiatico sono complessi e costosi dopo le minacce degli Houthi nel Golfo Persico e si aggiungono gli aumenti dei costi doganali post Brexit.

Dalle pagine del Wall Street Journal si legge una notizia che desta perplessità: il possibile imminente arrivo del caffè sintetico. In tutto il mondo, dunque, ed in maniera diversa, il caffè viene assaporato da miliardi di persone, vantando un mercato globale con oltre 430 miliardi di dollari all’anno dando lavoro a quasi 120 milioni di persone. E per l’Italia, leader nella trasformazione e tra i primi esportatori in Europa e nel mondo, quali sono i numeri della filiera dal chicco alla tazzina? Roberta Ammendola, dagli studi di Saxa Rubra, farà il punto con Omar Zidarich, Presidente Gruppo Torrefattori Caffè, Carlo Cambi, giornalista e scrittore e Giovanna Botteri, corrispondente sede di Parigi.

Ci si sposterà alla Fiera di Roma per il Codeway, evento unico dedicato alla Cooperazione Internazionale, alla presenza di istituzioni politiche, enti pubblici e privati e tante società per favorire l’ingresso della grande impresa italiana nei processi promozionali di pace e giustizia verso un futuro sostenibile.

Si tornerà a parlare dell’Isola d’Elba, terza più grande d’Italia con 31mila residenti, che, come tutte, mostra un turismo dalle caratteristiche diverse rispetto alla terra ferma. Roberta Ammendola ne parlerà con Enzo Carella, Presidente Federterziario Turismo.

Volta pagina, poi, parlando di tutela del patrimonio con il Notaio Clarissa Fonda: limiti, eccezioni e responsabilità.

La chiusura ‘spericolata’ dedicata al rocker “provocatuore” Vasco Rossi, numero 1 del panorama musicale italiano. Con Stefano Palatresi al pianoforte per riscoprire i suoi più grandi successi.

Questa la programmazione nel mondo:

NEW YORK/TORONTO 20 maggio h 16.45

LOS ANGELES 20 maggio h 13.45

BUENOS AIRES/SAN PAOLO 20 maggio h 17.45

SYDNEY 20 maggio h 17

PECHINO/PERTH 20 maggio h 15

JOHANNESBURG 20 maggio h 18.15

BERLINO 20 maggio h17.15

LISBONA 20 maggio h 16.15