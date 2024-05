Calcio, Coppa America: le squadre potranno convocare 26 giocatori

CARACAS. – Quando mancano pochi giorni per l’inizio della Coppa America la Conmebol e la FIFA hanno fatto un annuncio importante: “Le nazionali potranno portare 26 giocatori per il torneo che si svolgerá negli Stati Uniti”. La notizia é stata svelata tramite il social “X” dopo la riunione che si é svolta a Bangkok, Tailandia, in cui é stata presa questa decisione.

Al momento, la Vinotinto ha convocato 46 calciatori e nei prossimi giorni 20 dovranno abbandonare il sogno di disputare il torneo continentale. In questa lista preliminare spiccano i nomi degli italo-venezuelani Nahuel Ferraresi, Matías Lacava e Jefferson Savarino. Con loro ci sono pezzi da novanta come Wuilker Faríñez, Alexander González, Jon Aramburu, Yordan Osorio, Tomás Rincón, Romulo Otero, Josef Martínez ed altri

La nazionale della “Piccola Venezia” spera di migliorare la prestazione dell’edizione del 2011, quando il percorso della Vinotinto, allora allenata da César Farías, si fermó in semifinale: 0 – 0 nei tempi regolamentari e sconfitta 5 – 3 ai calci di rigore. Il Venezuela chiuse al quarto posto in quell’edizione disputata in Argentina. Intanto i bomber vinotinto sognano di emulare o superare l’italo-venezuelano José Dolgetta, che nel 1993 portó a casa il titolo di goleador del torneo continentale. Dolgetta é stato il primo ed unico giocatore venezuelano ad aver vinto questo riconoscimento. I goleador Josef Martínez, Freddy Vargas, Salomón Rondón, Jhonder Cadiz, Eric Ramírez, Sergio Cordova e Alejandro Marques proveranno a scrivere il proprio nome negli almanacchi.

In questo 2024, il Venezuela esordirá nella Coppa America il 22 giugno, quando sul campo del Levi’s Stadium affronterá l’Ecuador. La Vinotinto proseguirá il suo percorso quattro giorni dopo quando se la vedrá con il Messico nel SOFI Stadium. Mentre nell’ultima giornata, in programma il 30 giugno, i creoli giocheranno contro la Giamaica nel Q2 Stadium.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)