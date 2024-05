Dl Superbonus: ok a fiducia tra polemiche, ecco le ultime novità

MADRID. – Con 101 voti favorevoli e 64 contrari, l’aula del Senato ha rinnovato la fiducia al governo approvando, nel testo definito dalla Commissione Finanze, il decreto Superbonus. Il provvedimento, in scadenza il 28 maggio, passa all’esame della Camera. Tra le novità, introdotte con un emendamento del governo – su cui Forza Italia si è astenuta in Commissione – spicca l’introduzione dell’obbligo da quest’anno di ripartire le detrazioni edilizie in 10 anni, anziché in 4 come in precedenza, con effetto retroattivo. Un’estensione temporale che riguarda anche il bonus barriere architettoniche e il sismabonus. La misura tiene conto solo dell’uso diretto del bonus in dichiarazione dei redditi ed esclude l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura.

Sempre nel corso dell’esame in Commissione, sono stati introdotti lo slittamento al 1° luglio 2025 della sugar tax e al 2026 della plastic tax. Nel decreto si prevede infine lo stop dal 1° gennaio 2025 per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazioni alla compensazione dei crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali.

“Oggi in Senato abbiamo discusso di Superbonus e, come ha detto Calenda, quello di Azione è stato un voto contrario a un provvedimento che travolge lo stato di diritto, perché è cambiato 36 volte, quindi non dà certezza agli imprenditori; è diventano un incubo anche per i cittadini e ha determinato un buco da 200 miliardi”: così Mariastella Gelmini, senatrice di Azione.

“Non siamo contrari alla rigenerazione urbana, anzi personalmente ho presentato una proposta di legge in tal senso – ha aggiunto – ma è evidente che non si può pensare di investire 200 miliardi di denaro pubblico per consentire al 4% degli italiani di cambiare la propria casa, ristrutturarla, consentendolo anche a chi avrebbe potuto farlo di tasca propria. Non solo: all’interno di questo provvedimento c’è il rinvio della Sugar Tax e non l’abolizione. La Sugar Tax è una tassa da stato etico, che non andava cambiata ma semplicemente abolita. Per tutte queste ragioni – ha concluso – il nostro è stato un voto contrario”.

“Bene che il Governo abbia accolto l’ordine del giorno del collega Fausto Orsomarso, capogruppo in commissione Finanze, che prevede maggiori controlli sui crediti derivanti dai bonus edilizi. È ormai evidente, infatti, che il Superbonus, oltre ad aver avuto un’efficacia praticamente inesistente, giacché soltanto il 4% del patrimonio immobiliare italiano è stato efficientato, ha creato un’enorme voragine nei conti pubblici anche a causa dei mancati controlli. È così che si sono susseguite frodi, illegalità e speculazione, com’è il caso dei crediti acquistati da intermediari finanziari con sconti fino al 75%. L’Odg approvato in commissione impegna il Governo a prevedere verifiche sulle dichiarazioni presentate all’Agenzia delle entrate e il corretto assolvimento degli obblighi fiscali. Ci troviamo costretti, dunque, a mettere toppe agli enormi danni economici provocati dalla demagogia grillina” dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre, vicepresidente della commissione Finanze.