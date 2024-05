Pierfrancesco Favino l’unico giurato italiano al Festival di Cannes

Da protagonista sul grande schermo a giurato, il passo è breve per uno dei più apprezzati attori italiani. Pierfrancesco Favino in questi giorni fa parte della giuria del Festival di Cannes. Insieme a lui la presidentessa Greta Gerwig, la prima regista donna capace di superare ben un miliardo di dollari di incassi con il suo film “Barbie” e poi l’attrice americana Lily Gladstone, la star francese Omar Sy, il cineasta giapponese Palma d’oro Kore-eda Hirokazu, l’attrice francese Eva Green, il regista e produttore spagnolo Antonio Bayona, la sceneggiatrice turca Ebru Ceylan, la regista e sceneggiatrice libanese Nadine Labaki. Per tutti i giurati non sarà semplice poiché il cartellone della rassegna è davvero pieno di fuoriclasse del cinema.

Il 77esimo Festival di Cannes è iniziato martedì scorso e si chiuderà il 25 maggio. Tra gli italiani, l’unico in lizza per la Palma d’oro è il Premio Oscar Sorrentino con “Parthenope” ed un cast dove spiccano i nomi di Stefania Sandrelli, Luisa Ranieri, Gary Oldman, Isabella Ferrari, Silvio Orlando e Celeste Della Porta. Valeria Golino terrà una masterclass e presenterà in anteprima mondiale la sua nuova serie.

In Costa Azzurra Pierfrancesco Favino sarà presente anche nel cast di ‘Le comte de Monte-Cristo’, film fuori concorso di Alexandre de la Patellière e Mathieu Delaporte. Il sito del Festival di Cannes ha definito Favino come “l’attore italiano più importante della sua generazione”. Così Pierfrancesco al tg1: “Un film per piacermi deve davvero emozionare”. Dopo aver interpretato il comandante e il poliziotto, il moschettiere il traditore, l’attore romano ha davvero conquistato l’Olimpo del cinema.

Emilio Buttaro