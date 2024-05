Rai Italia, 17 maggio: A Casa Italia, l’Isola d’Elba, Matera, il padiglione italiano di Osaka e gli europei di atletica a Roma

Il viaggio di Casa Italia all’Isola d’Elba, la terza isola italiana, una piccola Toscana, poi una visita in 48 ore di Matera, e in anteprima il padiglione italiano dell’Expo di Osaka, per arrivare ai prossimi Europei di Atletica, questi i temi della puntata di Casa Italia in onda domani 17 maggio su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

Al via il percorso di scoperta dell’Isola d’Elba, località tra le più affascinanti del Mar Mediterraneo, la più grande dell’arcipelago toscano. Un viaggio che finirà mercoledì 22 maggio e che ci farà conoscere i cosiddetti ‘Elba Lovers’, turisti o persone che hanno deciso di risiedere stabilmente sull’isola. Roberta Ammendola, dagli studi di Saxa Rubra, ne parlerà con Claudio De Lucia, consigliere Federalberghi Isola d’Elba e Giampiero Sammuri, Presidente Parco Arcipelago Toscano.

Il viaggio tra le meraviglie d’Italia continuerà in Basilicata, a Matera, Capitale della Cultura nel 2019, è conosciuta in tutto il mondo per i suoi sassi, che dividono la città vecchia in due rioni, dal 1993 Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. Forte della sua storia ospita ogni anno molti turisti in strutture molto particolari come gli hotel diffusi ricavati in grotte che un tempo erano depositi di olio, vino e grano. Cosa la rende unica e quali sono i consigli per chi vuole visitarla. Roberta Ammendola dialogherà con Remo Carulli, autore Guida Lonely Planet.

Si andrà, poi, alla Farnesina dove si è tenuta la conferenza stampa a supporto dell’imprenditorialità in attesa dell’Expo 2025 ad Osaka, in Giappone. L’evento, presieduto da Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha voluto mettere nero su bianco la grande opportunità di crescita economica e di sviluppo italiana nella prossima esposizione universale. Con la grande novità della presenza dei padiglioni regionali, anche le imprese del Lazio hanno firmato un accordo per conferire un nuovo slancio al sistema delle imprese valorizzando il proprio tessuto produttivo.

Expo, dunque, come vetrina internazionale per le eccellenze manifatturiere e del Made in Italy, alla ricerca di una piacevole contaminazione con l’alta tecnologia e la cultura giapponese. Parteciperanno 160 Paesi e il padiglione italiano “L’arte rigenera la vita”, progettato da Mario Cucinella, sarà il fulcro dell’internazionalizzazione del Sistema Italia, realizzato in modo da rappresentare a colpo d’occhio il Belpaese: al centro un teatro sormontato da un giardino all’italiana, l’uomo che vive e si muove tra tecnologia e sostenibilità.

Con l’appuntamento sportivo si rimarrà a Roma verso uno dei grandi eventi di questa primavera, gli Europei di Atletica, in programma allo Stadio Olimpico dal 7 al 12 giugno. Le emozioni di una bellissima e completa serie di discipline sportive che vedranno sfidarsi i migliori atleti del continente. Piercarlo Presutti farà il punto con Francesco Panetta, Comitato Organizzatore Europei Roma 2024 e Zaynab Dosso, primatista italiana dei 100m.

Questa la programmazione nel mondo:

