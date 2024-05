Vaticano, il 25 maggio Papa allo Stadio Olimpico per Giornata Mondiale Bambini

CITTA’ DEL VATICANO. – Si aggiunge anche l’attore Roberto Benigni ai protagonisti della prossima prima Giornata Mondiale dei Bambini che si terrà il 25 e 26 maggio a Roma. Il noto attore toscano, infatti, si esibirà in un breve monologo domenica 26 maggio in piazza San Pietro dopo la recita del Regina caeli di Papa Francesco. Maggiori particolari sull’evento sono stati forniti nel corso di una conferenza stampa in Vaticano alla quale hanno partecipato, oltre al prefetto del dicastero per la cultura e l’educazione, card. Josè Tolentino de Menonca, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

La due giorni si aprirà sabato alle 15.30 allo Stadio Olimpico con un incontro fatto di musica, sport, riflessioni e spiritualità al quale parteciperanno i bambini provenienti da oltre 100 nazioni. Il Papa darà il simbolico “calcio d`inizio” dell`evento che si snoderà, tra l’ltro, con una brevissima partita tra i bambini ed una selezione di calciatori internazionali capitanati da Gianluigi Buffon.

La Giornata Mondiale dei Bambini, voluta da Papa Francesco, sarà patrocinata dal Dicastero per la Cultura e l`Educazione, con la Comunità di Sant`Egidio e la Cooperativa Auxilium.

Tra gli artisti coinvolti nella due giorni, anche Renato Zero, Al Bano, Orietta Berti, Carolina Bencivegna.

Sabato 25, il Papa dovrebbe giungere all’Olimpico intorno alle 16.45 in un impianto sportivo che gli organizzatori assicurano riempito da 70 mila tra bambini e loro genitori, provenienti sopratutto dal’Italia mentre non mancheranno delegazioni da paesi in guerra come Ucraina, Palestina, Israele o Afghanistan. I bambini porranno al Papa alcune domande dopo le testimonianze di alcuni giovani, del direttore esecutivo dell’Unicef, Catherine Russell, dell’attore Lino Banfi (il “nonno ‘Italia”), del regista Matteo Garrone, accompagnato dal protagonista del suo ultimo film “Io capitano”, il senegalese Seydou Sarr.

Infine verrà presentata la proiezione del trailer del cortometraggio “La Casa di tutti”, scritto e diretto dai Manetti bros.

