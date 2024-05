Dengue, ISS: “Da inizio anno in Italia 197 casi, tutti importati”

ROMA. – Sono saliti a 197 i casi di infezione confermata da virus dengue segnalati all`Istituto Superiore di Sanità dall`inizio dell`anno al 13 maggio 2024. Non sono stati segnalati decessi. Tutti i casi segnalati sono stati contratti durante viaggi all`estero, ed in seguito notificati in Italia. La maggior parte delle infezioni risultano contratte in Brasile, uno dei paesi più colpiti dalla epidemia di dengue che si sta diffondendo in Centro e Sud America dall`inizio dell`anno, e alle Maldive.

Nel primo trimestre del 2024, sottolinea l’ISS, il numero di segnalazioni di casi confermati da virus dengue è aumentato di circa 6 volte rispetto allo stesso periodo del 2023, questo aumento è coerente con l`aumento diffuso della trasmissione del virus dengue negli ultimi anni a livello globale. “La trasmissione locale della Dengue in Italia, così come in altri Paesi europei, è un evento raro. La maggioranza dei casi è contratta all`estero – sottolinea Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di Malattie Infettive dell`Iss – .

Tuttavia, le condizioni climatiche e la presenza di una zanzara in grado di trasmettere il virus rendono possibile la trasmissione in alcuni mesi dell`anno, nel contesto di una elevata circolazione in molti paesi del mondo. L`attenzione nei confronti di questa infezione è alta nel nostro paese con un monitoraggio attento dei casi diagnosticati in Italia da parte delle Regioni/PA, del Ministero della Salute e dell`Istituto Superiore di Sanità. Consigliamo a chi intraprende viaggi internazionali, di verificare se è nota la trasmissione di questo virus nelle aree visitate e di adottare tutte le misure di prevenzione raccomandate. Al rientro in Italia, in caso si manifestino sintomi, consigliamo di rivolgersi rapidamente al proprio medico di riferimento”.

(Mpd /askanews)