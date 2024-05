Calcio a 5: Giornata decisiva nel Torneo Lega FV Calcetto COM.IT.ES

CARACAS. – Si chiude con le gare nei campetti delle scuole “Bolivar y Garibaldi” e “Agustín Codazzi” la fase a gironi del Torneo Lega FV Calcetto COM.IT.ES. A chiudere, dunque, il cerchio e rivelare le protagoniste delle semifinali saranno le Agustín Codazzi – San Francisco de Assis nel girone A e Bolívar y Garibaldi – Patria nel B. Le gare che vedranno impegnate le categorie Under 14 e Under 18 delle scuole Pompei e San Marco saranno amichevoli.

Nel girone A, categoria Under 14, é in cima alla classifica la formazione pompeiana con 6 punti e una media gol di +13, mentre “francescani” e “codazzini” sono appaiati con zero punti.

Qui gli sguardi saranno puntati sul campetto dei “cartografi”: domenica alle 9:00 del mattino quando i padroni di casa ospiteranno i “presepai”. La vincente di questa sfida si aggiudicherá l’ultimo biglietto per le semifinali, mentre la perdente dovrá accontentarsi della finalina per il 5º posto.

Nel girone B, si affronteranno Bolivar e Garibaldi – Patria in quella che potremmo definire una sorta di sfida al vertice. Entrambe le formazioni sono appaiate con 3 punti, con un leggero vantaggio per i “patrioti” con una media gol di +2 rispetto al +1 dei “proceres”.

Dal canto suo, il San Marcos Evangelista Under 14 dovrá accontentarsi di disputare la finale per il 5º posto.

Oggi, alle 16:00, si affronteranno in una gara amichevole Pompei – San Marco Evangelista.

Nella categoria Under 18 ci sará l’affascinante incontro tra Agustín Codazzi e San Francisco de Assis: fischio d’inizio domenica alle 10:00.

I “francescani” guidano la classifica con 3 punti, mentre i “cartografi” hanno un solo punto. La vincente di questa gara vincerá il girone A ed affronterá in semifinale la seconda classificata del B.

Nel gruppo B, il Bolivar y Garibaldi ospiterá alle 15:30 il Patria. Gli “eroi della patria” hanno tre risultati su tre per aggiudicarsi una delle poltrone della festa dei 4. In caso di ko, anche perdendo con tre tre reti di scarto si qualificheranno per la seguente fase. Mentre i “patrioti” dovranno vincere per avere la certezza de passaggio del turno.

Pompei e San Marco giocheranno un match amichevole oggi alle 17:00

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)