Internazionali d’Italia, gli azzurri sognano nel doppio: Bolelli-Vavassori ai quarti, Errani-Paolini in semifinale

MADRID. – Non ci sono più rappresentanti italiani nel tabellone del singolare maschile e femminile agli Internazionali di tennis in corso di svolgimento a Roma, ma il Foro Italico viene riacceso dalle eccezionali performances dei doppisti azzurri. Una bella boccata d’ossigeno per il tennis tricolore, che si deve ancora riprendere dopo i forfait di Sinner e Berrettini e le delusioni per le altre eliminazioni.

Bolelli-Vavassori ai quarti: l’Italia del tennis spera

Simone Bolelli e Andrea Vavassori in campo maschile, Sara Errani e Jasmine Paolini in quello femminile, regalano dunque sogni e speranze al tennis italiano, alla vigilia dei rispettivi match che potrebbero regalare agli azzurri le semifinali e, alle azzurre, l’approdo in finale. In attesa delle prossime partite di domani e dopodomani, i tennisti e le tenniste italiane sono reduci da due autentiche imprese.

Bolelli/Vavassori sono stati protagonisti ieri di un match che rimarrà negli annali degli Internazionali, avendo battuto le teste di serie n° 2 Bopanna/Ebden, che avevano trionfato in finale agli ultimi Australian Open di Melbourne, proprio contro il duo azzurro. Un 6-2 6-4 a favore di Bolelli e Vavassori che non ha ammesso repliche, in un Pietrangeli sold out e che, per gli alti decibel fatti registrare da un tifo ruggente, sembrava la curva sud del vicino stadio Olimpico.

I prossimi avversari degli azzurri ai quarti saranno Koolhof/Mektic, match attesissimo in Italia e che è in programma domani. Va ricordato che, nell’albo d’oro del doppio maschile di Roma, un successo azzurro manca addirittura dal 1960, quando a trionfare fu la leggendaria coppia Pietrangeli/Sirola.

Errani-Paolini scatenate: venerdì si giocano l’approdo in finale

In campo femminile (e sempre nel doppio) c’è grande attesa anche per le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, approdate in semifinale con pieno merito. Le rappresentanti italiane hanno sconfitto ieri, al termine di una vera battaglia sportiva, il duo Ostapenko/Kichenok. Continua dunque la marcia trionfale del duo azzurro che dopo aver eliminato al tie-break Melichar-Martinez e Perez, seconde teste di serie del torneo all’esordio e Abbagnato-Zantedeschi, hanno superato anche la lettone e l’ucraina.

Sara Errani e Jasmine Paolini (giocano in coppia dal 2023 e hanno già vinto due trofei insieme) sfideranno venerdì prossimo in semifinale le americane Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk. La Errani, nell’edizione del 2012, vinse il titolo di coppia con Roberta Vinci al Foro Italico. Un precedente che, per il tennis azzurro, ci si augura possa essere di buon auspicio.