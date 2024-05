Da Azione ddl su finanziamento privato a politica. Calenda: “Mai preso nulla da Spinelli”

MADRID. – ”Oggi è del tutto legale per un’azienda che fa solo lavori pubblici, o che fa il concessionario come nel caso di Spinelli, finanziare chi decide dell’appalto, del lavoro pubblico o dell’incentivo: questo è il problema politico, che non dovrebbe essere possibile”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, presentando alla Camera una proposta di legge delega per disciplinare e rendere trasparente il finanziamento privato ai partiti.

“Noi – aggiunge – questo codice di condotta come Azione lo adottiamo dalla nascita, ma va fatta una norma di legge: oggi la presentiamo, la invierò a tutti i segretari di partito perché questa è la cosa che va recisa: il conflitto di interessi che oggi consente, del tutto legalmente, a chi è concessionario del porto di Genova di finanziare chi è nel processo di decisione su quella concessione, e questo in nessun paese al mondo è possibile”.

Sullo sfondo il caso Liguria: in merito alla frase del legale di Aldo Spinelli (“ha dato soldi a tutti”) Calenda precisa: “A noi non ha dato niente, non l’ho mai incontrato”.

Nello specifico, il ddl prevede il divieto di contributi, prestazioni e altre forme di sostegno alla politica da parte di associazioni o enti, che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente; società o imprese private, vincolate contrattualmente con lo Stato o con altre amministrazioni pubbliche in base a rapporti di concessione o che, nei due anni precedenti, abbiano svolto la propria attività prevalentemente in base ad appalti di opere, servizi e forniture pubbliche; società e imprese sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando i sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato; società e imprese che, nei sei mesi precedenti, su propria istanza, abbiano partecipato a un procedimento per l’ottenimento di un provvedimento amministrativo di natura non vincolata, ovvero abbiano partecipato a una procedura per l’acquisizione di beni pubblici.

Il ddl delega dispone anche la determinazione delle soglie di rilevanza economica al di sotto delle quali i divieti sono applicabili solo rispetto ai soggetti che amministrano il territorio nel quale la società o l’impresa svolge la propria attività in via prevalente; dei parametri assoluti e percentuali in base alla quale l’attività di una società o impresa si considera svolta in modo prevalente nei confronti di soggetti pubblici e delle sanzioni amministrative pecuniarie per le società responsabili delle violazioni dei divieti e per i soggetti beneficiari, in misura non inferiore al quintuplo del valore dei contributi o delle prestazioni illegittimamente erogate.

“Sento parlare di incandidabilità: credo che il punto principale – sottolinea Enrico Costa, vicesegretario di Azione – sia quello dell’incompatibilità tra due ruoli che confliggono potenzialmente, per cui il legislatore deve poter stabilire che questi due ruoli insieme non possono essere svolti. In tale caso bisogna scegliere, e questa proposta di legge risponde a questo principio generale”.