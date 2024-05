Ecuador: Vicepresidenta acusa a Noboa de hostigamiento y abuso de poder

CARACAS – La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, acusó al presidente Daniel Noboa y a su gobierno de ejercer “abuso de poder” en su contra y de pretender destituirla de su cargo con maniobras ilegitimas.

“Hoy quieren destituirme a cuenta cabal, inventándome ahora el tema a través del [Tribunal] Contencioso Electoral que ya están levantando para declararme infidente a mi cargo. ¿Qué buscan? Están buscando nuevamente hacer una investigación hacia la vicepresidencia con el tema del tráfico de influencias”, sostuvo la funcionaria en una entrevista este lunes.

Abad, a quien Noboa envió de embajadora a Tel Aviv para mediar por la paz en Gaza, afirmó que “el hostigamiento y el maltrato ha sido clarísimo”.

“No les ha bastado con hacer todo lo que hicieron desde el destierro a Israel y todos los decretos de los que he sido víctima, decretos inconstitucionales”, aseveró Abad, a la que el Ministerio de Relaciones Exteriores instó a no realizar declaraciones públicas sin autorización e instrucciones previas.

Asimismo, consideró que la detención de su hijo Sebastián Barreiro por un presunto caso de oferta de tráfico de influencias en las oficinas de la Vicepresidencia es parte de ese hostigamiento que ella denuncia.

“La persecución empieza por mi hijo sin, o casi nada, de pruebas. Un atropellamiento y abuso de poder de jueces y fiscales y una fuerza institucional que puede enviar a un joven a (la cárcel de) La Roca”, aseveró.

“Lo he denunciado y lo vuelvo hacer. Es ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos). Es una persecución”, manifestó Abad, para quien su hijo “es inocente y demostrará su inocencia.

La vicepresidenta reiteró que no renunciará a su cargo y declaró irónicamente que no descarta que la sustituyan por no haber cumplido la misión de lograr la paz entre Gaza e Israel en los seis meses que lleva en Tel Aviv.

Redacción Caracas